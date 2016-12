La catarsis de Jorge Javier Vázquez

valencia. «Interpretar a un desconocido hubiera sido vanidoso. Representarme a mí mismo no lo es», aseguró ayer Jorge Javier Vázquez durante la presentación de 'Iba en serio' en el teatro Olympia. Él no es actor, pero quería hacer teatro. Lo consiguió. Su novela, 'La vida iba en serio', sirvió de material para que Juan Carlos Rubio convirtiera el texto autobiográfico del popular comunicador en un musical. Vázquez también deseaba que su madre teatral fuera Kiti Mánver. Lo consiguió. La actriz encarna sobre las tablas a María Morales Martínez. ¿Cómo lo ha logrado? Debutando como actor y produciendo la obra. «Arriesgado. 'Iba en serio' es una apuesta muy personal», explicó el presentador, quien no piensa dejar la televisión («forma parte de mi vida»), ni debutar en el cine («no me llama nada, ni yo a él»).

«Si fuera una persona equilibrada no hubiera hecho teatro», aseguró el presentador catalán, quien ya produjo un musical sobre Miguel de Molina. Por 'Iba en serio' ha recibido «hostias considerables», matizó, e hizo referencia a las críticas cosechadas en Málaga, donde la pieza se representó en un teatro público. «Mentiría si dijera que me da igual generar fibias o fobias, pero si María Callas tenía detractores cómo no voy a tenerlos yo», sostuvo. A continuación, recordó «la buena acogida en Barcelona». De su paso por el Olympia sólo espera cosas buenas: «Valencia tiene mucha importancia, tanto por la cantidad de funciones que se representarán como porque es el final de una larga gira». Además, ultima una representación especial en Nochevieja.

«La llegada del teatro a mi vida ha sido providencial», sentenció el presentador de 'Gran Hermano'. «Me abrió otro mundo cuando ya llevaba 20 años en la pequeña pantalla. Me sirve para nutrirme de otras cosas para ofrecer al público», explicó. Su paso por las tablas no sólo permite contar a los espectadores (más de 120.000 personas) para contar su historia y redimirse de su pasado, sino también «como catarsis», por ejemplo, en la relación con su padre, que el presentador daba por resuelta pero no lo estaba.

«En el teatro todo son impedimentos, pero me ha ido bien», destacó. En numerosos aspectos no es comparable con la televisión. «En casa, la gente me ve desde el sofá. En 'Iba en serio' el espectador tiene que salir a la calle y comprar una entrada. Es algo heroico», señaló.

'Iba en serio' habla de él pero cualquier persona puede verse reflejado porque, dijo, «todos tenemos sueños cumplidos o no, momentos de incomunicación con la familia, hemos estados enamorados, nos hemos decepcionado con el amor porque no era lo que pensábamos y nos hemos vuelto a levantar».

'Iba en serio' es ante todo una celebración de la vida, un desenfadado espectáculo musical escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio, que cuenta con la dirección musical Julio Awad y en la que Jorge Javier Vázquez descubre algunos de los momentos, anécdotas, amigos y enemigos que han marcado su historia y han forjado su carácter.

Vázquez no quiso destripar el musical para asegurar «el efecto sorpresa» al público. Sostuvo que el montaje pasa «de la risa a la sonrisa e incluso a la lágrima» y destacó el talento de Kiti Mánver: «Sin ella, la obra sería peor». Defendió el trabajo de la actriz «comprometida» y asumió que no está a la altura de la intérprete: «Me da tranquilidad rodearme de los mejores». «Kiti Mánver es una escuela brutal», añadió.

El presentador de 'Sálvame' no descartó volver a subirse a los escenarios más adelante en un proyecto distinto al actual, aunque antes dejará pasar más de un año. Vázquez asume que puede hacer de actor y de productor, pero no de director. «Dirigir es un coñazo, para eso soy súpervago. Quiero llegar a un sitio y que esté todo repartido. No tengo ningún interés en dirigir, por vaguería fundamentalmente», admitió.