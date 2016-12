«Mi carrera se ha forjado a fuego lento»

Empezó siendo 'Agua' para acabar haciendo 'Trampas' en la música. Sacó un hueco para decirle a sus seguidores 'Ven, siéntate y me lo cuentas' y narrar la 'Crónica de un baile'. La cantante Vanesa Martín acaba de presentar su último trabajo discográfico, 'Munay', en el que se quita las caretas y se «desnuda» ante el público. Un álbum más que sincero, -y que presentó recientemente en Valencia-, con el que da un golpe sobre la mesa para cantarle al mundo que «Te has perdido quien soy», su primer 'single' y toda una declaración de principios.

¿Qué es 'Munay'?

Es una palabra quechua. Significa amor incondicional del creador por toda la creación. Habla de que cada uno sea y viva como quiera, de que luche por lo que le hace feliz. También de respeto y tolerancia. Es una filosofía de vida que llevo practicando desde que nací. Y la sorpresa llegó a mí cuando descubrí una sola palabra que albergaba todo esas afirmaciones. Y esa filosofía está más presente que nunca en este disco. Me he desnudado en estas canciones como nunca lo había hecho.

Aunque sea tópico, «es su disco más personal? ¿Se han caído las máscaras?

Absolutamente. En este disco me reivindico.

En la canción «Complicidad» asegura que habla de la necesidad de ponerse siempre en la piel del público.

Es que siempre tienes que hacerlo. Respeto tanto al escenario y a la gente, a las personas que un día deciden que van a ir a uno de tus conciertos, que no puedo evitar ponerme en su piel. Yo no dejo de pensar en lo que está pensando el de enfrente. Aunque también lo hago sin dejar de pensar en mi misma. Con este disco he evitado ese nivel de estrés que te provoca que un nuevo trabajo sea mejor que el anterior. Me he empeñado en disfrutarlo, aunque en el proceso me he deja la piel y alma.

Hace unos meses sorprendió con su primer libro 'Mujer océano'. ¿Dónde empieza la Vanesa Martín escritora y comienza la cantante? ¿Son indisolubles la una de la otra?

A la Vanesa Martín creativa la forman las dos partes. Por encima de todo yo hago música, pero las canciones, antes de serlo, son letras. Yo hago y vengo haciendo música, mi pasión. Pero el libro es una disciplina que te da una libertad diferente.

¿El éxito puede llegar a desbordar a una 'mujer océano?

Con esa palabra tengo rivalidad. ¿Qué es el éxito? No sé que significa. Yo sólo soy una persona que tiene unas metas y que intenta vivir de su trabajo. Compartir música con gente a la que admiro, subirme cada noche a un escenario, que el libro vaya por la quinta edición... Y o sólo intento poder hacer lo que me apasiona.

¿Le ha tocado hacer muchas 'trampas' para mantenerse en la industria musical?

No (ríe). Nada es fácil. Yo me he forjado mi carrera a fuego lento, pasito a pasito. No he pasado de cero a cien con total facilidad. A muy pocas carreras las tocan con la varita mágica. No ha habido trampas sino aprendizajes. Un camino de largo recorrido. Yo recuerdo con mucho cariño mis inicios. Sigo siendo la misma que hace diez años, me inspiran las mismas cosas. Me sigo ilusionando por la música y en esta industria sigo sin dar nada por hecho.

¿Cómo la trata el público valenciano?

Muy muy bien. He venido mucho a esta tierra, por trabajo pero también porque tengo amigos aquí. Si puedo, me escapo a Valencia.