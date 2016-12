La auditoría del Palau de la Música aboga por prescindir del 40% de la plantilla

«Departamentos sobredimensionados y puestos de trabajo carentes de contenido». Esta era la conclusión de la auditoría que la presidenta del Palau de la Música y concejala de Acción Cultural, Glòria Tello, había encargado a una entidad privada para evaluar el funcionamiento de la plantilla del auditorio. Por ello, la empresa Altair, con un coste de 19.000 euros, fue la encargada de elaborar un documento en el que reflejó la realidad laboral de la institución. Fue la propia Tello la que presentó el informe el pasado 19 de octubre, y en él se recogían esas afirmaciones que hablaban de un personal sobredimensionado y de algunos estamentos cuyas funciones no estaban determinadas. Pero no aportó ningún dato concreto. No habló de números. Su justificación fue que, antes de hacer público el contenido de la auditoría, era necesario presentársela tanto al Consejo de Administración como a los sindicatos y a los propios trabajadores.

Más de mes y medio después, ese documento sigue sin ser público. Tal vez porque, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, la auditoría aboga por prescindir de cerca de la mitad de la plantilla administrativa y de gestión del auditorio. El informe redactado por Altair, y al que ha tenido acceso este periódico, recomienda suprimir del 40% del total de los empleados del Palau, lo que se traduce en pasar de una plantilla de 73 trabajadores a una de 44. El estudio, elaborado a petición de la concejala, no contempla a los miembros de la Orquesta de Valencia (OV), ya que, según Tello, la formación musical que dirige Yaron Traub no requería de un estudio para optimizar sus recursos, porque lo que necesita es más personal. E iba un paso más allá.La conocida como ley Montoro, en alusión al ministro de Hacienda, limita las contrataciones de los organismos públicos, por lo que les impide contratar más músicos, dijo la presidenta.

El análisis de la arquitectura organizativa, nombre con el que la auditoría bautiza a la plantilla administrativa, no sólo habla de despidos. El documento hace hincapié en la urgencia de la amortización de varios empleos tras la jubilación de sus actuales responsables. El informe también destaca que en el auditorio hay «puestos de trabajo excedentarios por no considerarse necesarios en la actual estructura del Palau de la Música».

También sugiere «dar de baja» a varias personas de uno de los departamentos. Sin embargo, no todos son empleos de los que hay que prescindir. Bajo los criterios de «economía, eficiencia y eficacia», el texto aconseja cubrir dos puestos de trabajo, el de técnico en Prevención de Riesgos Laborales y el de documentalista.

Otro de los cambios en la estructura organizativa del Palau de la Música que proponen los expertos es la fusión de varios departamentos en uno para optimizar los recursos. El escrito también propone la opción de la externalización de algunos de los trabajos del auditorio como alternativa a la necesidad de reestructurar otros estamentos de la plantilla. Insiste en la eliminación de un departamento por «considerarlo excedentario» y presenta variaciones en la actual estructura administrativa para que algunas secciones pasen a depender de otras subdirecciones.

La auditoría, como ya se anunció en octubre, detectaba -y esto sí que se hizo público- «deficiencias» organizativas y de gestión. Instaba al auditorio a elaborar un plan estratégico donde se recogieran las metas y objetos a cumplir para optimizar los recursos; recomendó, a su vez, que se elaborara un manual de funciones y responsabilidades del personal, ya que el actual era «obsoleto, ambiguo y no se aplicaba» y detectó, como ya se ha mencionado, departamentos «sobredimensionados». También resaltó la existencia de puestos «carentes de contenido», la ausencia de un archivo y de una ficha donde deben recogerse las funciones del personal actualizada y la necesidad de revisar el plan de prevención y riesgos laborales del organismo.

«Debemos reestructurar algunos departamentos e impartir la formación necesaria al personal para optimizar todos los recursos disponibles y que se adapten al Palau de futuro que todos queremos y deseamos», dijo el director del Palau de la Música, Vicent Ros el pasado octubre. El titular del coliseo valenciano destacó en aquel momento que el funcionamiento de los trabajadores estaba en niveles de los años 90.

«Vamos a trabajar, no en términos economicistas como la empresa privada, sino en términos de empresa pública», alegó Tello en aquella fecha a la hora de justificar la posibilidad de que hubiera despidos. Y continuó: «no puedo asegurar nada pero lo que sí puedo decir es que la intención de este equipo es intentar aprovechar al máximo los recursos de los que disponemos. Probablemente mucha gente cambiará de departamento para poder hacer su labor». «Lo primero que tenemos que hacer es solucionar lo más apremiante, que es el apartado de prevención y seguridad de los trabajadores, con el plan de autoprotección, plan de prevención de riesgos laborales y el organigrama preventivo, y después continuaremos por orden de urgencia», alegó finalmente el jefe de Recursos Humanos del Palau, Ignacio Rosat.

Pese a estas afirmaciones, lo cierto es que el informe aboga por prescindir de casi la mitad de la plantilla del auditorio.