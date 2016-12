«No debo creerme símbolo de nada ni de nadie»

Iván Ferreiro ha tenido que contestar, durante toda la promoción de su último disco, la misma pregunta: «¿Qué consideras 'Casa'?». El gallego ha acumulado, con Los Piratas y en su carrera en solitario, el carisma y la tranquilidad con la que ha contestado a todos los periodistas que 'Casa' es el sitio en el que se uno se refugia para estar a gusto. Es el punto de partida desde el que vuelve a hablar de sus filias y fobias a través de 12 nuevas canciones, que han alcanzado ya el número 1 en ventas y que presentará el sábado 17 en la Sala Repvblicca.

En las letras de 'Casa' hablas, como es habitual en tu discografía, desde la introspección, pero también en una búsqueda continua de alguien, ¿qué acaba prevaleciendo?

Yo creo que van unidos, que la introspección es más llevadera cuando estás acompañado. En 'Casa' la compañía que busco es la de mis amigos y mi familia, y no tanto la de la pareja, que es más habitual.

Dice que sus discos tienen mucho de sus circunstancias cuando lo crea. Sin entrar en cotilleos, ¿con qué ánimos nace 'Casa'?

He pasado un año raro, me he separado y he estado de bajona. Decidí hacer un disco sobre la pérdida, pero quería que acabara bien, en el que quedarse soltero no fuera un drama. Venía de muchos años girando y viajando mucho y acumulando problemas personales, y en casa me puse a pensar en todas las personas y las cosas que tenía.

¿Y cómo se ha reflejado finalmente en el sonido del disco?

Es un disco de claroscuros, en los que al final ha prevalecido un aire optimista y vital. Al menos eso he intentado.

En 'El pensamiento circular' suenan The Cure, y en 'Los restos del amor', Egon Soda, ¿hay un por qué de estas referencias?

Simplemente surgen y son cosas que he escuchado. Escucho de todo un poco y robo todo lo que puedo. Me gusta Radiohead y León Benavante tanto como Dani Martín.

Siendo un gran nombre del indie español, resulta curioso que tenga una estrecha relación con estrellas del pop como Leiva o Dani Martín, ¿se pueden llevar bien estos dos mundos?

Yo creo que deberíamos madurar un poco y dejar de separar la música. Cada uno hace la canción que le gusta y la saca al mundo como puede. Y el indie español está en un momento dorado de relaciones entre las bandas, los festivales han ayudado mucho a conocer al de al lado.

Todos los discos son un paso en la discografía de un músico, ¿cuál es el suyo con 'Casa'?

Yo intento hacer el disco que me sale, no hago planes. Voy haciendo canciones sobre lo que me pasa y me encuentro con los discos. Yo creo que no sé hacia dónde voy, deberíais ser los demás los que lo hagan.

Con una discografía tan extensa, en solitario y con Los Piratas, ¿es consciente de ser la banda sonora de algunas personas?

Lo soy, pero me lo intento quitar de la cabeza. Es precioso que haya niños que hayan sido concebidos con mi música de fondo, pero por salud mental, creo que no debo creerme símbolo de nada ni nadie y alejarme del exterior. Yo solo quiero ser el vecino de al lado, y me siento mejor siendo siempre yo mismo.

¿Le presiona la idea de hacer un disco que disguste o sea demasiado diferente?

Cuando escribo no pienso en nada más que en el idilio entre la canción y yo. Y si no, no entra en el disco. Si estoy aquí es porque he hecho lo que me ha dado la gana todo el rato. Si tuviera que hacer solo un tipo de canción, acabaría decepcionándolos a todos.