«En Valencia faltan lugares de estancia de personas con personas»

Nunca satisfecho siempre quiere hacer más por Valencia. Alberto Peñín, arquitecto nacido en Gandía, ha sido autor, entre otras, de la restauración del Palau de la Generalitat y de la Plaza de Toros durante sus más de 50 años en la profesión. Conoce cada calle, barrio y construcción de la ciudad. Se dedicó al mundo de la docencia, fue decano del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, es miembro de Consejo ejecutivo del CEIC Alfons el Vell de Gandia y hace unas semanas se incorporó como nuevo académico numerario de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Desde ahí llama a «la vuelta a la ciudad» con la creación de más espacios públicos para la convivencia y menos arquitectura del espectáculo.

-Después de tantos años trabajando para esta ciudad, ¿qué significa para usted ostentar el cargo de académico numerario en la Academia de Bellas Artes de San Carlos?

-Para mí esto es una forma de participar en la vida cultural de mi Valencia con más intensidad. La arquitectura es cultura y yo la verdad es que espero trabajar en algo concreto y que sea de interés común.

La actividad de los académicos está reglada, pero con su experiencia en la materia, ¿cuáles son sus objetivos propios que desde la institución le gustaría realizar y en los que podría ayudar?

Yo me centraría en la cuestión de salir más a la calle, de hablar y conectar con la gente. Tocar las cuestiones que más les preocupen. Ese sería mi objetivo más personal. Dar un paso nosotros y no esperar a que nos digan las cosas. La segunda cuestión, también muy personal, es el tema de la vuelta a la ciudad, del urbanismo y de todo lo que conlleva el debate de modelo ideal y de las forma de convivencia. Hay que volver de las afueras al centro y precisamente yo ahí puedo aportar y ayudar mucho por mi propia experiencia en el campo urbanístico.

-Su modelo ideal de ciudad, tal y como expresó en su discurso de ingreso al cargo, se basa en la sostenibilidad, el equilibrio y la solidaridad, pero sobre todo en el contacto personal en cualquier rincón y calle, ¿qué necesita Valencia para acercarse a ese prototipo?

-Ni nosotros mismos explotamos el clima y el tamaño que tiene Valencia. Le faltan lugares de estancia y hallazgo de personas con personas. Hay que conseguir que la ciudad no sea sólo un lugar de negocios con nuevas edificaciones, sino sobre todo una ciudad de convivencia, que enfoca su vida y su cultura en la calle. Para ello hay que hacer un esfuerzo por mantener la residencia en todos los barrios, solucionar el problema de la vivienda que es lo que reclama la gente; dejar de ensancharnos sin límites construyendo nuevos espacios como el macrocomplejo Nou d'Octubre, cuando hay otros que se pueden reutilizar y restaurar; y no hacer de la ciudad un espacio para ver, sino para vivir, creando nuevos lugares públicos, con parques, jardines y plazas y quitando para ello viales si es necesario. Valencia tiene ahora como retos inmediatos municipales su reajuste de plazas y espacios públicos.

¿Deberían por tanto las instituciones invertir más en el cuidado y la restauración de su arquitectura y sus barrios para mantener la armonía cultural de la ciudad?

Valencia tiene muchos monumentos, edificios y barrios históricos. Ahí el ayuntamiento tiene una papeleta muy fuerte. La restauración es una asignatura pendiente. Pero no hay dinero y hay que saber seleccionar muy bien lo que más le interesa al ciudadano. No hay que desmontar lo hecho e irse a otro lado simplemente porque es más económico, hay que intentar hacer ciudad sobre lo hecho, reutilizar mirando más por las razones de convivencia que de espectacularidad. Centrar en el propio centro histórico la mayoría de sus consellerias fue un acierto. En cambio, la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha costado mucho dinero y no tiene a sus alrededores, excepto el jardín del Turia, lugares de encuentro propios de un barrio. La arquitectura del espectáculo nos ha traído muchos problemas. Hay que revitalizar el centro y dejar ese tipo de construcciones, la Valencia de siempre. Los errores están para remendarlos y los académicos como yo, no estamos para quedarnos en nuestras torres de marfil sino para ayudar y ser parte de la solución.