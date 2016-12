El Musical estrena coordinadora y celebra un año de gestión municipal

valencia. «En dos años, quiero al menos dejar mi huella», dijo ayer la nueva coordinadora artística del Teatre el Musical (TEM), Olga Álvarez, cuando se presentó oficialmente como la elegida para tutelar el espacio del Cabanyal-Canyamelar.

Pese a su reciente nombramiento, Álvarez es una vieja conocida del teatro, ya que en el último año ha sido la encargada de elaborar la programación. Ahora, y cuando se cumple un año desde que el Ayuntamiento del tripartito asumió la gestión del escenario, el TEM se ha renovado y prepara una fiesta abierta al público el próximo sábado con la que conmemorar esta nueva etapa que se abre, aunque tenga tintes del pasado.

Y es que Álvarez, que tiene contrato para los próximos dos años, no niega que su experiencia previa en el TEM le ha supuesto una «baza» a la hora de acceder al puesto. «Ha sido una fortaleza, sobre todo en la entrevista personal. Yo vivo en el barrio y pude responder a ciertas preguntas muy específicas que el jurado me hizo sobre este espacio y el barrio», confesó. Cabe recordar, además, que, pese a que la Concejalía de Acción Cultural lanzó un procedimiento abierto para cubrir la vacante, este no entraba en los cánones de lo que se considera un auténtico concurso público. Es decir, los candidatos no debían presentar un proyecto, sólo se valoraba su currículum y el jurado fue nombrado desde la propia Concejalía. No obstante, y aunque la edil María Oliver, destacó las virtudes de Álvarez y la calificó como la mejor candidata, la nueva coordinadora tendrá que manejarse en un teatro que tiene dos programaciones, la suya propia y la del Escalante, tras el convenio firmado entre el Consistorio y la Diputación. Aunque, tanto de sus palabras como las de Oliver se deduce que esta fusión, que puede ser prorrogable, funciona a la perfección.

Su proyecto para el teatro contempla, dijo Álvarez, «realizar una programación escénica para todos los públicos, plural, de carácter contemporáneo y temáticas actuales» en la que ocupen «un lugar destacado compañías valencianas». Y, aunque no negó que le interesaría apostar por la producción de obras, en la actualidad no es el momento.

Ambas, además, coincidieron que no ha sido un año fácil, sobre todo administrativamente hablando. Pese a los dificultades, el TEM celebra su primer cumpleaños desde que volvió a ser gestionado por el Ayuntamiento. Antes, un concurso público elegía la mejor oferta para programar la sala. Pero en la actualidad, y ya con una gestora cultural, el escenario arrancará el ejercicio 2017 con la cafetería abierta, la instalación de cámaras de seguridad y la mejora de la accesibilidad.

Son sólo algunas de las novedades que se han desarrollado en el escenario del Cabanyal en las últimas semanas. Después, llegará la fiesta del próximo sábado. Abierta a todo el público, se celebrará a partir de las diez de la noche y contara con la actuación de las dj's Vinila Von Bismarck, Hits with Tits y Valle Nova.

Fragilidad masculina

Por otra parte, el TEM estrena hoy 'Two Men', una pieza del Premio Nacional de Danza Daniel Abreu y el bailarín y el bailarín Ido Tadmor. La pieza indaga en «la identidad de ser hombre y de la fragilidad masculina». Enmarcada en danzas, ritos y manifestaciones culturales que cuestionan en todo momento la fortaleza y el poder, la obra se divide en tres piezas.

Abreu aseguró que el espectáculo analiza «cuántos hombres puedo ser, cuántas personas puedo ser a lo largo del día. ¿Amigo, hermano, amante?», se preguntó. Tras el estreno en la capital del Turia, llevará la pieza al International Exposure Festival en Jerusalén, un encuentro internacional de programadores artísticos donde encontrar espacios para girar el espectáculo.