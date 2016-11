Los Jaime I reclaman visibilidad

valencia. La celebración ayer de los Premios Rey Jaime I tuvo un marcado tono de reivindicación que llegó de la mano del profesor Francisco Juan Martínez Mojica, Premio de Investigación Básica, que, en su discurso denunció la falta de visibilidad de su trabajo y el de sus compañeros de galardón, Albert Marcet Torrens (Economía); Elías Campo Güerri (Investigación Médica); Hermenegildo García Gómez (Nuevas Tecnologías); Alberto Gutiérrez Garrido (Emprendedor); y Miguel Bastos Araújo (Protección del Medio Ambiente).

«Tenemos muy asumido lo difícil que resulta que lleguen los galardones, porque vemos con demasiada frecuencia cómo muchos de los que han hecho méritos más que suficientes para ello no los reciben», aseguró Mojica, ilicitano e investigador de la Universidad de Alicante. «Si no se pone freno a la «fuga de talentos y no recuperamos a nuestros jóvenes, que se han visto obligados a seguir desarrollando su labor en el extranjero, lo tendremos «cada vez más difícil», afirmó en su parlamento.

Mojica denunció que «el de la ciencia es un ejemplo que pone de manifiesto un mal general: no somos plenamente conscientes de nuestro potencial». Asimismo, en su discurso aseguró que «si queremos apostar por el progreso de nuestra sociedad debemos cuidar a nuestra gente y valorarla como se merece. Galardones con el prestigio internacional que han alcanzado los Premios Rey Jaime I, definitivamente contribuyen a dar esta visibilidad tan necesaria». El investigador, que junto al resto de premiados recibió la distinción de manos de los Reyes de España, concluyó su intervención dando las gracias «a nuestros equipos de trabajo, sin los cuales ahora mismo no estaríamos aquí, por la labor individual solo puede llegar a buen término si se cuenta con personas competentes, que se comprometen muchas veces con un proyectos incierto y arriesgado».

Felipe VI apuesta por «una educación más innovadora e implicar más a la sociedad»

Ribó destaca la urgencia de reconocer el papel de las mujeres en la investigación

Felipe VI, por su parte, junto a Doña Letizia presidieron ayer por primera vez de manera conjunta la entrega de premios como Reyes de España. Su Majestad fue tajante a la hora de instar a «redoblar los esfuerzos» a la hora de invertir en ciencia e innovación.

El Rey defendió que hay que buscar «fórmulas que simplifiquen los procedimientos y agilicen el desarrollo de los proyectos innovadores» porque «nos jugamos mucho». «Desafíos como la salud, el cambio demográfico, la seguridad y la salud alimentaria, la agricultura sostenible o la energía segura limpia y eficiente dependen de ellos», afirmó el monarca. También lo hacen, subrayó el Rey durante su intervención, el transporte inteligente, ecológico e integrado, el medio ambiente o la lucha contra el cambio climático, así como la propia seguridad de los ciudadanos.

El esfuerzo «lo tenemos que hacer entre todos, tanto las Administraciones como los sectores públicos y privado», manifestó Felipe VI, quien agregó que todo ello pasa por impulsar una «educación más innovadora y por implicar más a la sociedad».

En lo referente a los premiados, el Jefe del Estado afirmó que «es un deber nuestro, de todos, como sociedad y como país, reconocer su esfuerzo e incentivarlo, premiar sus éxitos cuando sea posible, agradecer y animar siempre a que los busquen y nos contagien con su valor y el entusiasmo vocacional, aún en medio de incertidumbres y dificultades».

Felipe VI aseveró que «el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos, tanto las Administraciones como los sectores público y privado. Un esfuerzo de todos que hará que todos salgamos ganando. Y ya no solo porque conseguiremos un futuro mejor y más justo, sino también porque lograremos que nuestro país consiga mayor riqueza y empleo de calidad».

En esta línea, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, destacó en su intervención «la consideración que se merecen a las mujeres en cualquier campo del saber y que los medios de comunicación sean difusores de su labor y de sus éxitos». Ante los representantes del Gobierno central que asintieron ayer al acto, Ribó no pudo evitar reivindicar que se inicien los trabajos del túnel pasante y la estación soterrada del AVE y advirtió de que esto «no es un lamento, sino una exigencia que hacemos los valencianos».