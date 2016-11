Los Planeta se 'venden' entre sí

Llevan semanas de promoción. Entrevistas interminables y horas y horas respondiendo a las mismas preguntas. Radios, televisiones, prensa escrita, blogs... Al maratón de encuentros de los últimos premios Planeta, Dolores Redondo y Marcos Chicot, aún le quedan kilómetros y paradas para presentar la novela ganadora, 'Todo esto te daré', y la finalista, 'El asesinato de Sócrates'. Y en esa vorágine de medios de comunciación y lectores ansiosos de su rúbrica en unos ejemplares que ya copan las listas de los libros más vendidos, recalaron ayer en Valencia. LAS PROVINCIAS quiso invertirles los papeles y pedirles que hicieran la promoción del libro del otro. «Hacer promo intercalada», aseguró Chicot. Tanto es así que ambos no repararon en elogios sobre el trabajo del compañero y su aportación a la literatura y confesaron haberse leído el libro del otro. «Con el libro de Marcos el lector va a descubrir una Grecia que no conoce. Con más sombras de las que imaginaba. Me han llamado la atención dos cosas. La primera, ver al Sócrates íntimo, en su vida privada. Y luego, la parte oscura del éxito de la filosofía ateniense. Esto de que se dedicasen a la contemplación, al arte, a la parte filosófica de la vida... Marcos nos cuenta cómo lo conseguían. ¿De dónde salen estos 'pijos' de la historia para vivir así? Pues se financiaban de la esclavitud, del sometimiento de las ciudades de alrededor, de arrasarlas sino pagaban enormes tributos. Esa parte me ha desmitificado la filosofía griega. El saber tiene precio y allí lo tuvo», sostuvo Redondo.

El escritor tampoco ahorró elogios con la ganadora del Planeta. «Ya era una gran escritora. Se pudo ver en la trilogía del Baztán. Pero he descubierto algo que me encanta. Cuando leo un nuevo libro de un escritor ya conocido y veo que se ha esforzado en darme algo más, en sorprender al lector. En esta novela, se pueden encontrar los elementos que me gustaban de la anterior trilogía pero además una manera más rica de contar la historia. Creo que este libro tiene una sensibilidad mayor, con la que penetras en el interior de los personajes. El lector va encontrar más y mejor», dijo el autor.

Ambos, además, han establecido una relación de complicidad y compañerismo mutuo que, incluso, les hace hablar en plural y terminarse las frases. «O te haces amigo o enemigo», bromea Chicot tras semanas de promoción. «Compartimos muchas horas», aseveró. «La amistad nace del respeto. Admiras su trabajo y por eso lo respetas a él. Es una excelente persona. Además, ha sido capaz de darnos una lección de historia maravillosa que se va a quedar para siempre», afirmó la autora.