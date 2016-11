Najwa Nimri emprende un viaje musical y teatral sobre sueños en 'Drac Pack'

La actriz y cantante Najwa Nimri se estrena en el teatro con 'Drac Pack', su arriesgada propuesta escénica y musical marcada por la esperanza de los sueños y donde encarna a una joven cantante que, convertida en estrella, debe elegir entre la fría luz de los focos y el candor de la luz del sol.

El Espai Rambleta de Valencia acogerá este viernes el estreno nacional de este musical, que también se representará el sábado y que tuvo su origen en el encuentro de Nimri y la también actriz Alba Flores durante la serie televisiva 'Vis a vis', y que protagonizan ambas junto a Kimberley Tell y Anna Castillo.

vídeo / EFE

La idea de esta obra le "bullía" en la cabeza a Najwa Nimri antes de empezar el rodaje de la citada serie, "el Hollywood que nos gusta tanto y el Hollywood que nos gusta tan poco", ha señalado hoy en rueda de prensa junto al director, Fernando Soto.

El argumento se centra en una joven cantante (Nimri) que conoce durante una noche a un hombre; ella solo requiere un nombre para "poder volar" y él le regala la fama que necesita, convirtiéndola en "un mito", pero para ser "una estrella eterna" ha de tomar una decisión: "Vivir bajo la fría luz de los focos o vivir bajo la cálida luz del sol".

Soto ha detallado que se trata de un texto "inspirado en Hollywood" pero que "decostruyeron" para poder hablar de esa elección artística en un entorno que mezcla un ambiente de los años 50 a medio camino entre Las Vegas y Transilvania.

Para ello se harán eco de las voces de Nimri, Tell, Flores y Castillo, que cantarán con el apoyo narrativo de una selección de temas clásicos de jazz, mambo y "rock and roll" que serán revisados de forma estética y electrónica para la obra.

El director aceptó el proyecto sin haberlo leído -mientras cocinaba en su casa- por el reto que suponía para él: "Me gusta tirarme por puentes sin saber qué va a haber debajo del agua".

Luego ya entendió que se trataba de "un sueño de una persona que se lo contagia a otra. De eso va el espectáculo: siempre hay una esperanza para soñar".

A su juicio, 'Drac Pack' es "un viaje musical y teatral" que relaciona "el dolor dulcemente oscuro con sonrisas y música", mientras que Nimri ha matizado que la obra sigue la premisa de que hay que "atreverse a soñar, pero que ningún sueño es gratis" y ha reconocido que para ella el teatro era un sector desconocido.

Respecto a la selección de las voces, la también cantante y mitad del dúo Najwajean ha explicado que Alba Flores se sumó al proyecto "desde el principio" y que más adelante le propusieron la participación de Castillo y Tell, con quienes cantará temas clásicos como 'Blue Moon', 'I've got you under my skin' o 'Volare'.