La verdadera 'movida' madrileña

¿El fenómeno musical, social y cultural conocido como movida surgió realmente en los 80? Algunos de los integrantes que habían pertenecido a grupos musicales creados dos décadas antes aseguran que no. Francis Cervera, uno de esos intérpretes, transmite lo que muchos veteranos siguen afirmando: "La gran movida fue, cuando todo estaba en contra, luchar para cambiar la sociedad. En los años 80 valía todo, pero en los 60 todo era más restrictivo. No había un duro, ni instrumentos, ni apoyo familiar, ni social, ni nada Sin embargo, aquí estamos, y se siguen oyendo nuestras canciones".

Gala presentación de la Asociación Pioneros Madrileños del Pop Domingo 20 de noviembre de 2016 11.30 de la mañana Teatro Rialto. C/ Gran Vía 54 Más información: pionerosmp@gmail.com

Hace aproximadamente dos años, José Antonio Bel, fan musical incondicional que conoció aquel nacimiento del pop de primera mano, tomó una iniciativa que pronto fue secundada. “Un día, me puse a escuchar algo de los 60, algo español, y en ese momento me vino a la cabeza la pregunta de qué habría sido de los músicos de aquella época. Me puse a bucear e intenté buscar a toda esta gente", cuenta Bel. “Me encontré con que había localizado a 70 u 80 músicos". Pepe habló con ellos y les consultó si hacer un encuentro con los músicos madrileños de los 60 podría tener aceptación.

Y la tuvo. En la primera reunión que se celebró en octubre de 2015, se juntaron más de 100 personas, todas ellas implicadas de una u otra manera en aquellos comienzos. En una segunda convocatoria, Pepe junto a un pequeño grupo de músicos, definieron la directiva de la asociación denominada ya oficialmente como ‘Pioneros Madrileños del Pop’. Bel es desde entonces su presidente de honor, y Francis Cervera (en la actualidad músico integrante de Los Brincos y antes de Aguaviva, entre otros) presidente de la Asociación.

Un año después de aquel primer impulso, estos pioneros musicales van a poner colofón a ese esfuerzo, celebrando una gala de presentación de la PMP en forma de concierto en directo, cuyos protagonistas serán los mismos intérpretes que triunfaron con canciones que hoy siguen formando parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Los Pioneros Madrileños del Pop quieren contar la historia como primer objetivo, pero a través de los protagonistas que la crearon. Y esa va a ser la esencia de este gran concierto que se celebrará el próximo día 20 de noviembre en Madrid, por la mañana, rememorando el horario de aquellas galas matinales ofrecidas en el primer y ya desaparecido Circo Price, cuna de tantos solistas y grupos que triunfaron bajo su carpa.

Por motivos de fuerza mayor, la gala del 2016 no va a poder celebrarse en el nuevo Price, por lo que se ha elegido el teatro Rialto, ubicado en plena Gran Vía madrileña, como punto de reunión en el que se van a dar cita, por primera vez, figuras míticas de la música pop española, en la que posiblemente sea una de las últimas oportunidades de verlas juntas sobre un mismo escenario. La lista es tan extensa como abrumadora: Los Relámpagos, Los Íberos, Phil Trim y Los Pop-Tops, Los Brincos, Helena Bianco y Los Mismos, Curro ‘Kurt’ Savoy, Mike Kennedy y Los Bravos, Los Pekenikes, Paco Pastor y Trastos Viejos, Los Continentales, Micky y Los Colosos del Ritmo, Los Pasos y, para finalizar, Pepe Barranco y su grupo. El espectáculo estará amenizado por un audiovisual realizado por Alfonso Arteseros, persona que, probablemente, tenga el mayor archivo de audio e imagen de aquella generación musical.

Y como no podía ser de otra manera, en un acto como este no podía faltar la figura de los presentadores, que van a alcanzar protagonismo propio por motivos evidentes: José Ramón Pardo, Jesús Ordovás, Rafael Revert, José María Iñigo, Pepe Domingo Castaño, José Manuel Parada, José Manuel Rodríguez ‘Rodri’, Claudio de Miguel, Goyo González, José Luis Álvarez y Paco Madrid.

Francis Cervera, presidente de la PMP, explica que "se ha intentado contactar con los músicos más conocidos y con los menos. Hay que tener en cuenta que sólo se conoce a los que grabaron", señala. "Se ha querido que estuvieran el máximo número de músicos pioneros, pero también gentes allegadas y afines que colaboraron para que la música saliera adelante. Todos han tenido y tienen cabida en el concierto y en la Asociación”, matiza Cervera.

Las 1027 localidades del teatro están vendidas en su totalidad desde hace ya varias semanas, lo que da una idea de lo que este regreso a la historia musical significa para una audiencia compuesta en muchos casos por dos, e incluso tres generaciones de seguidores anónimos y no tanto. De hecho, consta la asistencia de personalidades muy relevantes de la historia reciente de nuestro país. Pero por encima de todo, abuelos, padres y algunos nietos van a ser testigos directos de una gala histórica. "Queríamos legar una historia fiable, verdadera, permanente, de cómo fueron aquellos años que tanto significaron para la transición social española. Cuando pasamos de la bandurria a la guitarra eléctrica, de la copla al rock and roll, y del blanco y negro al color", detalló hace pocas fechas el presidente de la PMP.

Hace algunos meses, en un momento posterior a una comida celebrada en junio de este año y en la que se reunieron más de 50 músicos, Pepe Bel hizo una exclamación, a modo de final, y de principio: "Esto va a ser un pelotazo…". Y vaya si acertó.