El IVAM hace gala del pop art «irónico» de Richard Hamilton

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) reúne la práctica totalidad de las obras que posee en su colección de Richard Hamilton (Londres, 1922-2011) en una exposición que analiza su pop art "irónico e inteligente", así como las fuentes de las que bebió su producción creativa.

La muestra, titulada 'Caso de estudio. Richard Hamilton. Objetos, Interiores, Autorretratos y Gente' y que estará abierta hasta el próximo 26 de febrero, ha sido presentada en rueda de prensa por el director del museo, José Miguel G. Cortés, y la comisaria, Teresa Millet.

La selección que presenta el IVAM dentro de su línea 'Casos de estudio' muestra una treintena de obras del artista, de las cuales 25 pertenecen a la propia colección del museo valenciano, lo que le convierte en el centro internacional que más obra posee de Hamilton. Tal y como ha destacado José Miguel G. Cortés, "la relación del IVAM con Richard Hamilton siempre ha sido excelente, desde que en el año 1991 el museo valenciano organizara una gran exposición sobre el artista, una relación que ha continuado, tras la muerte de Hamilton en 2011, con su viuda y sus herederos".

La exposición se articula a partir de los géneros que el artista británico utilizó durante sus seis décadas de carrera de los que se presentan: Objetos, Gente, Interiores y Autorretratos, "trabajos que confirman la influencia del artista en el arte pop internacional y su visión crítica de la sociedad", como ha resaltado Cortés.

Por su parte, Teresa Millet ha explicado que la exposición comienza con una película proyectada fuera de la Galería 3, 'Richard Hamilton dans le reflet de Marchel Duchamp' (2014) de Pascal Goblot, que conecta la figura del artista británico con Marcel Duchamp en un film de 53 minutos de gran interés". El film confirma que la obra de Hamilton estuvo siempre muy influida por el surrealismo y el dadaísmo.

Ya en el interior de la sala, la sección de la muestra dedicada a Interiores y Autorretratos presenta obras de la colección permanente del IVAM, fechadas entre 1964 y 1990, en las que Richard Hamilton incorpora imágenes de los medios de comunicación.

Marilyn Monreo y Mick Jagger

A continuación, el apartado dedicado a Gente muestra cómo Hamilton interpretó el mundo en el que le tocó vivir con personajes del cine, la política, la música o el arte como Marilyn Monroe, Mick Jagger, Bing Crosby o el galerista Richard Fraser, ha comentado la comisaria.

La última sección se centra en objetos icónicos de la vida cotidiana que Hamilton deconstruye y manipula introduciendo algún pequeño elemento para transformarlo, ha señalado la comisaria. Así, este apartado incluye obras como 'Toaster (Tostadora)', 'The Critic Laughs (La sonrisa del crítico)', ejemplos de la carga conceptual crítica y humorística del artista.

El recorrido expositivo también incluye el documental 'Richard Hamilton' (1969), una petición del Arts Council of Great Britain al director James Scott, y que se estrenó ese mismo año en el ICA (Institute Contemporany of Art).

Por último, 'The Critic Laughs' (1980), es un anuncio de dos minutos para televisión creado a partir de la petición de la BBC a Richard Hamilton para promocionar su producto en el programa 'The Shock of The New', escrito y presentado por Robert Hughes.

"En estos momentos convulsos a nivel internacional es reconfortante presentar la obra de un artista como Richard Hamilton que cuestiona la cultura popular con tanta inteligencia e ironía", ha comentado el director del IVAM en referencia a la reciente elección del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.