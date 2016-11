Antonia San Juan, más allá de Estela Reynolds en el Talía

En la mañana del martes la actriz Antonia San Juan presentó ante los medios de comunicación su espectáculo ‘Lo mejor de Antonia San Juan’, un repertorio de doce monólogos que representará en el Teatro Tralía hasta el próximo 20 de noviembre.

“Es un pretexto para mostrar a un público que no me conoce, o que me conoce sólo por el personaje de Estela Reynolds, que llevo treinta años trabajando y que son muchos años de curro en el teatro; tenía que elegir doce monólogos y elegí estos de unos 50 que tenía; no es que sean los mejores, son sencillamente una carta de presentación para la gente que no me conocía”, explicó en rueda de prensa.

El objetivo de este espectáculo, que va a cumplir cinco años, es “mostrarle a la gente a Antonia San Juan, ya que siempre que hago un personaje, me fagocita”, aseguró. “Después de 20 años haciendo teatro universitario y monólogos, hago La Agrado de Pedro Almodóvar y me convierto en La Agrado, y entonces tuve que presentarle a la gente a Antonia San Juan; luego soy Estela, y tengo que volver a presentarles a Antonia San Juan”.

“Sufro el maravilloso sufrimiento de que las cosas que hago suelen tener éxito hasta el punto de que la gente me convierte en el personaje que ven”, añadió.

La salida de la serie ‘La que se avecina’ fue “el final de una etapa, no abandonar a Estela Reynolds; se van pasando etapas, no puedo hablar de beneficios ni de perjuicios, no me ha perjudicado en absoluto; tengo el beneficio de que ese personaje me dio mucha popularidad y me permitió que me conociera un público nuevo, un público que no sabía ni que existía”, concluyó la actriz.