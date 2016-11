«Lo más importante es la búsqueda de una libertad que la música me otorga»

Xoel López acaba de terminar la amplia gira de presentación de su segundo trabajo en solitario, 'Paramales'. Sin embargo, el festival Deleste (4 y 5 de noviembre en La Rambleta) le rescatará para tocar canciones de toda su discografía en un formato especial: acústico y en solitario. Antes de la cita, el gallego habla para LAS PROVINCIAS de su proceso creativo, la evolución de las canciones y el objetivo de su música.

¿Cómo le veremos en el Deleste?

La gira del disco 'Paramales' acabó hace una semana en Barcelona y hasta final de año he decidido hacer unos pocos conciertos en otro formato. La diferencia es que no toco las trece canciones del álbum, sino que hago un repaso más amplio de toda mi carrera. El único leitmotiv será tocar para el público de Valencia. Además, va a estar sentado y espero cierta predisposición a algo más relajado y especial.

¿Le apetece más que el público esté en butaca?

Para este formato en concreto, sí, aunque también ha funcionado de pie. Al final un concierto se construye entre todos. En esta ocasión prefiero que la gente está sentada, aunque en los bises o al final todo pueda cambiar.

'Atlántico', su anterior trabajo, cuenta con un contexto muy claro (su cambio de vida repentino que le llevo durante años a Argentina). ¿Cuál es el de 'Paramales'?

Este último disco es mucho mas anárquico que 'Atlántico', que estaba muy marcado por mis circunstancias personales. Yo creo que este no tiene más contexto que la vida. Aunque sigue siendo más que allí que de aquí porque está compuesto en gran parte entre el otro lado del charco y mi Galicia natal. 'Paramales' está más desdibujado porque yo lo considero un disco de transición.

¿De transición? ¿Hacía donde cree caminará su nuevo trabajo?

No lo sé exactamente, estoy muy expectante. Ahora mismo tan solo cuento con bocetos, con ideas sueltas. Pero creo que va a ser muy aperturista y tengo muchas ganas de seguir buscando, experimentando y seguir haciendo fusión.

¿Cómo han evolucionado las canciones del disco durante la gira?

A pesar de ser un disco relativamente reciente, ha sido un año y medio muy intenso. Las canciones han evolucionado mucho, y yo dejo que suceda lo que las canciones pidan, porque después de ser tocadas tanto, muchas quieren cambiar un poco. En esta gira, por ejemplo, he cambiado alguna guitarra española por la eléctrica, que ahora me llama más.

¿Le cansan rápidamente sus canciones?

No rápidamente, pero algunas sí. 'Yo solo quería que me llevaras a bailar', por ejemplo, era una canción de cierre, la recoloqué la segunda y me reconcilié con ella. Aún así, las nuevas canciones me aguantan más que algunas de mi discografía anterior.

En toda su carrera musical se desvelan canciones nostálgicas y muy introspectivas, pero siempre con cierto aire optimista (el nombre 'Paramales' puede servir de ejemplo), ¿es algo que fuerza o que va consigo mismo?

Haciendo mis letras solo me planteo hablar de la vida, observando y pensando. Busco ser mejor persona, no contar una historia y ya está. Quiero llegar a conclusiones, hacer crítica (o autocrítica), segundas y terceras lecturas. Intento fijarme en la felicidad de los otros y busco que mis canciones puedan servir de algo para los demás. Al final lo más importante para mí es la búsqueda contínua de una libertad que la música (como cualquier arte) me otorga.

Imagínese que el público se pudiera preparar para su concierto de este fin de semana, como si fuera un examen, ¿qué le recomendaría?

Que esté dispuesto a empaparse de esencia musical. Es una suerte que Deleste haya aceptado este formato que exige más que nunca escuchar y entender la canción, apostar por ella. Le pediría al público que vaya sin prejuicios, que se desnude. De hecho, que vengan desnudos. (Risas)