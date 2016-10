La Cabina se hace más grande

Ocho ediciones le han hecho falta al único festival de mediometrajes del mundo, el valenciano La Cabina, para poder asegurar que ya se ha «consolidado». Su director, Carlos Madrid, mostró ayer los ejemplos que justifican que esta novena edición haya logrado que el certamen se haya hecho más grande. El principal motivo: el presupuesto. De 20.000 euros del año pasado a los casi 38.000 de 2016.

ALGUNAS CITAS u3 de noviembre. Gala inaugural a las 20. 30 horas en el Palau de les Arts con la proyección de la cinta 'La balada de Ella Plumhoff'. u8 de noviembre. A las 22 horas en la Filmoteca, estreno mundial de 'The Art of the Deal', interpretada por Johnny Depp, en el papel de Donald Trump. u13 de noviembre. Entrega de premios y clausura en la Nau.

Pero, además, La Cabina atraerá el foco internacional el 8 de noviembre, día de las elecciones en EE UU, gracias al estreno mundial en pantalla grande del mediometraje 'The art of the deal', en el que el actor Johnny Depp interpreta al candidato republicano Donald Trump. También hay otra novedad este año: la gala inaugural del próximo jueves tendrá como escenario el Palau de les Arts. Con todo ello, La Cabina se reivindica como un certamen en el que encontrar los mejores proyectos audiovisuales con una duración de entre 30 y 60 minutos. En 2016 ha recibido más de 380 películas, de las cuales se han seleccionado veinticinco de trece nacionalidades diferentes.

Pero el certamen sigue apostando por el audiovisual experimental. La sección Amalgama será inaugurada por la cinta 'Junun', documental dirigido por Paul Thomas Anderson y protagonizado por el guitarrista de Radiohead Johnny Greenwood. Por su parte la a sección Inèdits exhibirá algunos proyectos nunca vistos de directores como Abbas Kiarostami, Naomi Kawase, José Luis Cuerda y Akira Kurosawa.

Cinema Jove

La directora general de Cultura, Carmen Amoraga, habló ayer del apoyo que hay que dar a certámenes como La Cabina. Y citó a Cinema Jove, un festival que lleva un mes sin director, para el cual aseguró que existe una lista de candidatos cuyo elegido se conocerá cuando termine La Cabina, como adelantó ayer LAS PROVINCIAS.