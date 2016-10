La Cabina acoge el estreno mundial de un filme sobre Trump encarnado por Johnny Depp

La Cabina, el Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia, ofrecerá el estreno munidal de la cinta 'The Art of the Deal', versión satírica del best-seller homónimo del candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump, protagonizado por Johnny Depp, Ron Howard y Alfred Molina.

El film, que forma parte de la Sección Oficial de la novena edición del certamen, aunque fuera de competición, se proyectará el mismo día de las elecciones estadounidenses, el 8 de noviembre a las 22 horas en la Filmoteca, según ha informado el propio festival en un comunicado.

El director de La Cabina, Carlos Madrid, ha presentado este viernes en la Filmoteca las últimas novedades de la programación, que comenzará el próximo 3 de noviembre con la inauguración del certamen en el Palau de Les Arts de Valencia. Le han acompañado la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, y el vicerrector de Cultura e Igualdad de la Universitat de Valencia, Antonio Ariño.

Uno de los platos fuertes desvelados por Madrid ha sido la proyección del mediometraje --cinta de entre 30 y 60 minutos-- 'The Art of the Deal' (Jeremy Konner, EE.UU., 2016), que se estrenará a nivel mundial en La Cabina. El film es una versión paródica del best-seller homónimo de Donald Trump en el que narra episodios de su vida. El conocido actor Johnny Depp interpreta al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, mientras que Ron Howard y Alfred Molina le acompañan en el reparto.

Un año más, la Filmoteca de Valencia será una de las sedes principales en la que se programarán las cintas de la Sección Oficial. Mientras, el Centre Cultural La Nau acogerá los 'Inèdits', mediometrajes de directores consagrados como Abbas Kiarostami, Naomi Kawase, Jean Eustache y Akira Kurosawa, entre otros; y 'Amalgama', consagrada a películas de no ficción y otros lenguajes.

Esta sección arrancará con el documental 'Junun', dirigido por Paul Thomas Anderson ('Boogie Nights', 'Magnolia', 'Pozos de ambición') y protagonizado por el guitarrista de la mítica banda Radiohead, Jonny Greenwood.

La Nau también acogerá el nuevo apartado que estrena este año La Cabina, 'Visuals', en la que ofrecerán dos conciertos los grupos de música Luna y Panorama de los Insectos y Ratolines, que incorporan visuales en sus actuaciones y suman así la potencia de la imagen a la de la música en directo.

25 FILMS DE 13 PAÍSES

Con estas propuestas, el festival aumenta las películas recibidas un año más, más de 380, entre las que ha seleccionado 25 de 13 nacionalidades diferentes (Francia, Austria, Macedonia, España, Polonia, Finlandia, Chile, Alemania, Georgia, Rusia, Grecia, Estados Unidos y Bélgica) para la Sección Oficial.

Al respecto, el responsable del certamen ha destacado que la criba "se ciñe exclusivamente a la calidad de las películas", si bien ha reconocido la existencia de una mayor producción de mediometrajes en países como Alemania o Francia.

De hecho, Francia es el país que habitualmente coloca más películas entre las seleccionadas en Sección Oficial, este año cinco producciones y cuatro coproducciones. Por ello, la novena edición del festival vuelve a ofrecer la sección 'Panorama Francés', con el apoyo del Instituto Francés de Valencia, en la que tres directores del país vecino presentan sus mediometrajes y participan en un debate tras cada proyección.

PREMIO AL MEJOR CARTEL

Otra de las novedades de este año es la creación de un Premio al Mejor Cartel de un mediometraje de Sección Oficial y 'Amalgama', que será seleccionado por un jurado experto en la materia. También se estrena el curso de Especialización en Comunicación Cultural, impartido por el director del programa 'El séptimo vicio' de Radio 3, Javier Tolentino.

La Cabina está organizado por el Aula de Cinema de la Universitat de València (UV), CulturArts-IVAC y la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte a través de la dirección general de Cultura y Patrimonio y con el patrocinio de Cervezas Turia y Caixa Popular.

La responsable autonómica de Cultura ha destacado la "sorprendente consolidación" del festival y ha recordado que al comienzo "solo recibía el apoyo de la UV", tras lo que "ha acabado por convertirse en un referente mundial, el único de estas características". Por tanto, ha subrayado que las instituciones "deben apoyar este tipo de proyectos en Valencia".

Por su parte, el vicerrector de Cultura de la UV ha recalcado el "acierto e idoneidad" del certamen "dentro del amplio espectro cultural que hay en Valencia, ya que cubre un nicho del que ningún otro festival se ocupa".

Finalmente, el director ha destacado el "aumento año tras año" en la afluencia de público y el "gran trabajo de difusión del mediometraje" que realiza La Cabina. "Pero todavía queda mucho por hacer por este formato audiovisual en otras plataformas como las digitales o la televisión", ha apostillado.

INAUGURACIÓN EN EL PALAU

La Cabina se inaugura en el Auditorio del Palau de les Arts de Valencia el próximo jueves 3 de noviembre a las 20.30 horas y ofrecerá proyecciones internacionales de 30 a 60 minutos hasta el domingo 13 de noviembre, todas en versión original subtitulada.

La gala de apertura la conducirá el trío humorístico CinemaScupe acompañada por una actuación en directo de la banda valenciana Ratolines y la proyección del mediometraje inaugural 'La balada de Ella Plummhof'.