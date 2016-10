El rescate de la memoria

La política no aporta nada en Colombia en estos momentos. Víctima del secuestro de su memoria, lo importante para la reconciliación de este país es que la sociedad colombiana conozca sus distintas realidades; las diferentes verdades enfrentadas durante más de sesenta años de conflicto. Porque si yo conozco tu verdad puedo pasar a un diálogo y a un entendimiento».

Así lo cree el reconocido fotoperiodista Álvaro Ybarra Zavala (Bilbao, 1979) y de ahí la exposición que el pasado miércoles estrenó en Logroño, preludio de la VI Edición del foro Futuro en Español. Se podrá visitar hasta fin de mes en la sala de exposiciones del Ayuntamiento.

'Macondo, memoria del conflicto colombiano' reúne una selección de las imágenes tomadas a lo largo de 15 años por este fotógrafo en Colombia, concretamente 28 instantáneas que documentan las diferentes verdades de las que habla. «Busco, sobre todo, una aproximación diferente a la realidad desde un punto de vista más social, más antropológico, pero sin restar un ápice de la dureza de una guerra», advierte Ybarra, miembro de la Agencia Getty Images Reportage y cuyos trabajos asoman a las páginas de los principales medios de comunicación internacionales, entre otros la revista TIME, Sunday Times Magazine, Le Figaro, Newsweek, XL Semanal, Stern o Geo.

Los desaparecidos durante el conflicto suman más de 96.000 / Álvaro Ybarra

Su material gráfico es una parte de la historia reciente de Colombia y -como dice- «no me pertenece a mí sino a los colombianos». Y de ahí que esta exposición, que se estrena en Logroño y en diciembre viajará a Nueva York, sea solo parte de un proyecto más ambicioso que propone una estrategia de educación y construcción de paz a partir del conocimiento de la memoria de lo sucedido. «La idea -explica Álvaro Ybarra- es que, quienes estamos liderándolo, demos tres pasos atrás y sea a partir de ahora la sociedad colombiana la que lo siga haciendo. De hecho, el archivo se va a quedar en Colombia y estará abierto a cualquier iniciativa pedagógica para la paz. Su salvaguarda será la Fundación Gabriel García Márquez y estamos intentamos sumar archivos de otros fotógrafos que vienen trabajando en este país».

Guerrillera de las FARC / Álvaro Ybarra

¿Por qué 'Macondo' para nombrar este proyecto? «Es un término muy abstracto; muy colombiano pero muy internacional. Cada uno tenemos nuestro propio Macondo, nuestro propio imaginario, y dentro de Colombia existen muchos imaginarios, muchas realidades y el objetivo es que cada uno se pueda sentir representado en este trabajo».

El reto de la reconciliación

El fotoperiodista bilbaíno ha posado la mirada en los principales conflictos de la última década: Irak, Afganistán, Chechenia, Uganda, Ruanda, Birmania, Líbano, Venezuela. y Colombia, país que -dice- «vive con las venas abiertas» pero que considera su segundo hogar, conoce bien y donde también ha perdido muchos amigos. Por eso, porque habla con conocimiento de causa, insiste en que «hay que tratar el tema de la pacificación con muchísimo respeto, no debemos olvidar que nosotros somos invitados, no somos colombianos».

Tras los últimos acontecimientos (el 'no' de la población a ratificar el acuerdo de paz con las FARC), no se muestra demasiado optimista. «No me atrevo a decir nada. Son los propios colombianos los que tienen que mirarse a los ojos y decir si quieren tener más muertos, más violencia, más guerra. El reto de la reconciliación es una oportunidad única para demostrar el gran país que son. Y espero y deseo que sea así, pero en estos momentos tengo mis serias dudas sobre cómo acabará la situación actual; muchas dudas, sobre todo por los antecedentes».