El MuVIM da 15 días a la empresa para subsanar los fallos de la sala permanente

La dirección del MuVIM ha dado 15 días a la empresa que se encargó de la reparación y actualización de la sala permanente del museo para que subsane los fallos del montaje de la muestra.

Tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, 'La aventura del pensamiento', que terminó de arreglarse el pasado mes de julio, se mantiene clausurada ya que sufre algunos problemas en su funcionamiento.

Por esta razón, desde el centro aseguraron el martes que han presentado en la Diputación un acta de recepción desfavorable de la obra, es decir, un documento que recoge que hay deficiencias en los trabajos realizados por lo que instan a los responsables del proyecto de mejora a que solucionen los fallos durante este tiempo. Si no, la institución provincial tomará las medidas que considere oportunas para reclamar que todo funcione y la exposición vuelva a abrirse al público.

Además, según insistieron desde el MuVIM, aún no se le ha abonado a la mercantil la cantidad correspondiente por las tareas de reparación y no se hará hasta que la sala no funcione correctamente.

Esta no es la primera vez que la muestra no está abierta al público. Es la tercera ocasión en la que nadie puede entrar en el espacio. Los anteriores titulares del centro decidieron ponerle el candado para reformarla en el año 2015. Se convocó un concurso público por el que las empresas podían acceder a la reparación. Pero llegó el actual director, Rafael Company, y la abrió unos meses después. Alegó que los anteriores gestores habían decidido cerrarla sin motivo. Pero luego volvió a clausurarla de nuevo. Fue en julio pasado, cuando podría considerarse la fecha de su tercera apertura. Pareció que esa era la definitiva. En ese momento se creía que la sala volvía a estar accesible. Esa vez, y con una inversión de más de 300.000 euros, lo hacía con los contenidos actualizados, con una mejora de la iluminación, con los audiovisuales digitalizados y con un programa más interactivo.