Un festival para impulsar la industria del documental en Valencia

En la última gala de los Goya sólo un cabezón vino a la Comunitat. 'Sueños de sal', del director alicantino Alfredo Navarro, fue coronada como la mejor película documental. No es la primera vez que la no ficción redime al audiovisual valenciano en los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. En 2014 sucedió algo parecido con 'Las maestras de la República', de la valenciana Pilar Pérez Solano. Más cercano en el tiempo está el Delfín de Oro, otorgado en los Cannes Corporate Media & TV Awards, a 'El arquitecto de Nueva York', coproducido por RTVE y por la firma valenciana Endora Producciones, sobre la trayectoria de Rafael Guastavino.

En el plan estratégico 'Fes Cultura' Cultura detalla que la industria audiovisual valenciana «muestra alguna ventaja competitiva en animación y documentales» y aspira a ser su colaborador. Para ello, impulsará un nuevo festival en la Comunitat: DocsValència Espai de No Ficció.

La edición cero del encuentro audiovisual, el hermano de DocsMX, certamen que se desarrolla en México desde hace una década, se celebrará el próximo mes, como avanzó LAS PROVINCIAS. Servirá de carta de presentación de un festival que viene para quedarse y con el firme propósito de «ser aliado al tejido industrial audiovisual valenciano», señala Nacho Navarro, uno de los impulsores junto a Pau Montagud del festival.

La experiencia de DocsMX se aplicará a la Comunitat. DoscValència cuenta con el apoyo del IVAC y del Ayuntamiento no sólo para las actividades previstas del 22 al 27 de noviembre de 2017, sino también para la primera edición, que se celebrará del 28 de abril al 7 de mayo. «El festival quiere ser una plataforma para que la no ficción tenga más visibilidad y la industira audiovisual valenciana tenga una herramienta a su alcance», añade Navarro.

«Hemos estado demasiado tiempo pendientes de TVV, que es un motor fundamental e indispensable, pero no debría ser el único. DocsValència quiere estar al servicio de la industria audiovisual», argumenta uno de sus responsables. Para ello estudian actividades dirigidas a los profesionales para guiarles en la presentación de proyectos, en acercarles a productores internacionales, dirigirles a determinadas puertas a las que llamar, celebrar sesiones 'one to one', etcétera.

«Queremos remover conciencias con la no ficción», señala uno de los impulsores del festival

DocsValència apuesta por los nuevos formatos, las nuevas tecnologías, la revitalización de espacios públicos y la popularización del género documental. La edición cero se abrirá con la proyección de '¿Qué invadimos ahora?', de Michael Moore, incluirá pases de documentales en espacios públicos y el estreno del documental valenciano 'Espías en la arena. Objetivo España'. Esta producción es un 'thriller' documental que relata la inédita historia de un grupo de españoles al servicio del Ejército norteamericano, protagonistas de misiones de espionaje que tuvieron a España como objetivo durante la II Guerra Mundial. Escrito y dirigido por Pablo Azorín y Marta Hierro, está producido por Dacsa Produccions y Quindrop Produccions Audiovisuals.

Como festival prevé disponer de una sección oficial con una propuesta internacional. La mera exhibición de producciones no hace industria, sostienen los creadores del festival. «Dar salida a las producciones locales, potenciar a los cineastas valencianos y servir de instrumento a los profesionales es la filosofía del certamen», apunta Navarro, para quien el público es fundamental: «Queremos que Valencia siente el festival como suyo y que se sienta identificada con él. Por eso queremos estar en las calles y remover conciencias con la no ficción».

DocsValència prestará atención a las temáticas relacionadas con cuestiones de género, social y medio ambiente, para dar una mirada propia al género de la no-ficción, un instrumento idóneo para conocer y transformar nuestra sociedad.

Montagud y Navarro están convencidos de que hay nicho para el nuevo festival. Es una cita, a su juicio, que puede conquistar al público e interesar al tejido audiovisual valenciano.