«Los premios de LAS PROVINCIAS nos dan vitaminas para mirar al futuro»

La sala Auditori del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia volvió a completar su aforo en la entrega de los premios Valencianos para el Siglo XXI. Un poder de convocatoria que se repite cada año con motivo de los premios de LAS PROVINCIAS, y ya van 16 ediciones desde que en 2001 se organizó la primera gala.

Los premios señalan la actividad de agentes culturales y sociales que trabajan para engrandecer el nombre de la Comunitat. Este año, las piezas ‘Observatori’, escultura creada por Miquel Navarro, recayeron en las gimnastas Elena López y Alejandra Quereda, el pintor Juan Genovés, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Maratón de Valencia, la asociación Stop Accidentes y la firma Sistemas Genómicos.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, así como la vicepresidenta Mónica Oltra, el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, entre otras autoridades, que acudieron a la fiesta, que contó con representantes de todos los partidos políticos.

Cerca de 2.000 personas acudieron a un acto que se retransmitió en directo a través de la web www.lasprovincias.es, que mantuvo una conexión en tiempo real con el evento. La gala arrancó a las 21.30 horas con la intervención de bienvenida del director de LAS PROVINCIAS, Julián Quirós.

«¿Para qué sirve entonces un periódico? Para dotar el debate público de más razones que emociones; para discriminar las voces de los ecos, para fijar criterio frente al griterío», indicó el director de este periódico, quien citó a George Orwell: «‘si algo significa la libertad de prensa es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír’», tras lo cual precisó: «Hoy no es fácil decirle a la gente lo que no quiere oír. Ni siquiera con razones y criterio. No es fácil decírselo ni a los votantes, ni a los telespectadores, ni a los lectores, ni a los militantes, ni al consumidor».

Tras la intervención de Quirós se inició la entrega de los galardones a los distinguidos como Valencianos para el Siglo XXI, precedido cada uno de ellos con un vídeo resumen sobre su historia y trayectoria profesional. La Gran Banda Juvenil de Bankia-LAS PROVINCIAS interpretó tres piezas en diferentes momentos de la ceremonia como el pasodoble ‘Las Provincias’, ‘Lluna mediterrània’ y ‘Elionor’.

Quereda y López forman parte del conjunto español de gimnasia rítmica que consiguió la medalla de plata en la final por equipos de los Juegos Olímpicos de Río 2016. «Es un orgullo que se valore el esfuerzo y se dé visibilidad a nuestro deporte. Es un placer representar a la Comunitat Valenciana en todo el mundo», señaló Quereda.

Por su parte, el pintor Juan Genovés, autor de obras como ‘El abrazo’, considerada uno de los símbolos pictóricos de la Transición, indicó que «en un momento como este, tan delicado para la cultura y el arte, no puedo aceptar que este premio sea sólo para mí. Hago partícipe a todos los creadores y creadoras».

«Tenemos cerca de 2.000 militares fuera de España y compartimos este premio con ellos por su vocación de servicio», explicó el teniente coronel Javier Moreno, que recogió el galardón en nombre de la UME.

Paco Borao, presidente de la la Sociedad Deportiva Correcaminos, recogió el premio otorgado al Maratón Valencia Trinidad Alfonso, que ha ascendido en los últimos años a una zona de auténtico privilegio entre las carreras internacionales. «Seguro que somos muchos aquí y fuera de esta sala los que practicamos este deporte. Agradezco el trabajo de los patrocinadores, voluntarios y todos los valencianos que disfrutan con nosotros», aseguró el dirigente deportivo.

«El premio impulsa la labor de la asociación para que la violencia vial se erradique», afirmó la valenciana Ana Novella, presidenta nacional de la asociación Stop Accidentes, distinguida por ser una de las ONG más activas de España en la lucha por concienciar a la sociedad del peligro del asfalto y la necesidad de atajar las muertes en carretera.

Por su parte, Lorena Saos, en representación de la empresa Sistemas Genómicos, especializada en la secuenciación de ADN, comentó al recoger el ‘Observatori’ que «el talento también es una cuestión de insistencia y trabajo. LAS PROVINCIAS sabe reconocer ese talento y por eso se lo agradecemos».

Al finalizar la entrega de premios, el presidente del Consejo de Administración de LAS PROVINCIAS, Guillermo Zarranz, destacó que «frente a quienes se obcecan en desacreditar la marca Valencia y en arrojar al vertedero el prestigio de todo un pueblo, desde LAS PROVINCIAS estamos empeñados en demostrar que somos una comunidad activa, emprendedora, plural, tolerante y con un gran futuro por escribir si vamos todos juntos».

«La primacía de la sociedad civil sobre la política figura en el manifiesto fundacional que redactó Teodoro Llorente para este periódico. Y esa primacía está hoy aquí presente, en los premiados y en los centenares de invitados de todos los sectores, de todos los colores, de todos los rincones de la Comunitat que hoy nos acompañan en un acto que ya es suyo porque es de todos», concluyó el presidente del Consejo de Administración de LAS PROVINCIAS.

Para concluir, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en nombre de todas las instituciones de la Comunitat, cerró el acto con un discurso en el que subrayó que «los premios que otorgan LAS PROVINCIAS nos dan vitaminas para mirar al futuro y son un referente para Valencia». El jefe del Consell destacó en su intervención la importancia de tener medios de comunicación valencianos. «La buena salud democrática y medios de comunicación libres son la cara de una misma moneda», subrayó.

«Todos los valencianos nos sentimos orgullosos de este periódico porque no hay mayor ejemplo de una empresa periodística valenciana con una trayectoria tan dilatada y que trabaja con un proyecto sólido», recalcó el jefe del Consell.

