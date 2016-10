El Palau de la Música reestructurará la plantilla tras detectar la auditoría «departamentos sobredimensionados»

El nuevo equipo responsable del Palau de la Música de Valencia tiene previsto reordenar y reestructurar la plantilla tras detectar la auditoría encargada por la concejala de Cultura y presidenta del organismo, Gloria Tello, diversas "deficiencias" en el auditorio, como "departamentos sobredimensionados" y "algunos puestos carentes de contenido".

El objetivo es iniciar "una línea de modernización para tener un Palau de futuro y con proyección internacional". Bajo esa premisa, se parte de la idea de aprovechar los recursos actuales "evitando en la medida de lo posible cualquier tipo de despido".

Así se ha puesto de relieve en una rueda de prensa para informar de la finalización del informe en la que han participado la edil Gloria Tello; el director del Palau de la Música, Vicent Ros; el jefe de Recursos Humanos, Ignacio Rosat, y el subdirector de Gestión, José Manuel García.

Rosat ha desgranado las principales "deficiencias" que señala la auditoría, adjudicada a la empresa Altair por unos 19.000 euros. En primer lugar, subraya la necesidad de contar con un Plan estratégico, trabajar por objetivos y con cronogramas, elaborar un Plan de prevención de riesgos laborales y desarrollar un manual de funciones y responsabilidades del personal, ya que el actual es "obsoleto, ambiguo y no se aplica".

Además, considera que existen algunos puestos "carentes de contenido" y algunos "departamentos sobredimensionados" por lo que proponen en unos casos, su amortización tras la jubilación de esos empleados, y también señala una relación de puestos excedentarios por no considerarse necesarios en la actual estructura del Palau.

En cuanto a las recomendaciones, aboga por un "camino de doble vía" --según lo ha definido Rosat--, ya que, por un lado, sugiere la externalización parcial de algunas funciones y departamentos pero también señala que se podría prescindir de algunas de las contratas externas actuales. En esa línea, los consultores apuestan por refundir y reestructurar áreas y flexibilizar los horarios de los trabajadores para adaptarse al público y la programación artística.

El Palau de la Música cuenta con unos 170 empleados. El informe --no vinculante-- se ha realizado sobre los 73 de carácter administrativo y no ha contemplado a los músicos de la Orquesta de Valencia porque esta formación "tiene necesidad de ampliar su plantilla y un perfil artístico que no se puede reestructurar", ha explicado Gloria Tello. De hecho, hoy mismo el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica las bases que han de regir la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de contratación de personal laboral temporal de profesores de varios instrumentos.

«Nefasta gestión de los últimos años»

La concejala Gloria Tello ha aseverado que este informe refleja "la nefasta gestión que en los últimos años ha habido en el Palau de la Música". "Hay gente que se esfuerza mucho en decir que la izquierda no sabe gestionar, pues en el Palau de la Música yo no sé cómo estamos gestionado la izquierda, lo que sí sé es que una empresa externa independiente ha auditado que la derecha no gestionaba nada bien", ha sentenciado.

Preguntada por la posibilidad de que se produzca una reducción de plantilla, ha contestado: "No lo sabemos, nuestra intención es trabajar, no en términos economicistas como la empresa privada, sino en términos de empresa pública. No puedo asegurar nada pero lo que sí puedo asegurar es que la intención de este equipo es intentar aprovechar al máximo los recursos de los que disponemos. Probablemente mucha gente cambiará de departamento para poder hacer su labor".

La concejala ha lanzado aquí un "mensaje de tranquilidad a los trabajadores, que son el alma de esta casa". "Nosotros lo que queremos es que el Palau pueda ser mejor para el publico y para ellos" y herramientas como la auditoría "son necesarias para hacer una buena gestión", sin "carácter revanchista", ha resaltado.

Sobre unos hipotéticos despidos también se ha pronunciado Ignacio Rosat, quien ha hecho notar que "la idea es que no". "La concejalía cree en el empleo publico y de lo que se trata es que con la gente que hay se haga un trabajo más efectivo evitando en la medida de lo posible cualquier tipo de despido".

Por su parte, el director del auditorio, Vicent Ros, ha instado a "no dramatizar la situación". "Esto no es más que una herramienta de trabajo que era necesaria para la transparencia; a partir de ahora, analizaremos, estudiaremos y tomaremos decisiones que consensuaremos con los trabajadores".

Sindicatos: «Codo con codo» pero sin despidos

Por su parte, fuentes sindicales han manifestado a Europa Press que a partir de ahora, una vez recibido el informe de auditoría, lo que corresponde es sentarse a estudiarlo con detenimiento.

Representantes de los trabajadores han mostrado su predisposición a trabajar "codo con codo" con el equipo de dirección para poner en marcha medidas que mejoren el funcionamiento del auditorio musical, al tiempo que han advertido de la importancia de que eso se haga sin perder puestos de trabajo.