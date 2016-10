Un cocinero con mucho cuento

De friegaplatos a convertirse en uno de los máximos exponentes de la gastronomía de la Comunitat Valenciana. El chef de Dénia Quique Dacosta no tenía vocación de cocinero. Pero comenzó a trabajar fregando platos y descubrió el mundo de la gastronomía. Una historia «ejemplarizante» en palabras del escritor Antoni Reig, quien ayer acompañó al chef en la presentación de 'Los secretos de Quique Dacosta' , un cuento para niños que repasa la infancia y juventud de un maestro de los fogones que, sin embargo, no tuvo vocación por la gastronomía hasta que entró a trabajar en una pizzería.

La editorial Reclam ha impulsado un volumen en el que se descubren los platos que disgustaban a Dacosta en su adolescencia, cuál fue el primer guiso que cocinó -y al que «le puso mucha guindilla»- o cómo fue observando lo que los cocineros preparaban, probando los caldos y disfrutando cada vez más de los sabores. Después llegaría lo que todos conocemos: su ascenso en el mundo de la gastronomía más internacional. La historia de este cocinero, al que su abuela le obligaba a comer una sopa con bolitas de tapioca cuando vivía en Jarandilla de la Vera, aparece ilustrado con el trabaja de Marta Colomer. Después, llegó su traslado a Dénia y, de ahí, el ascenso al olimpo de la alta gastronomía.

Pero no fue un camino premeditado. Reig asegura que los lectores, y no sólo los niños sino también los adultos, descubrirán anécdotas y vivencias de Dacosta que, hasta la fecha no se habían hecho públicas. Y lo hace a través de un cuento que también sirve a los más pequeños como inspiración para buscar su vocación.

«Es la historia de cómo se hizo cocinero. Entró a trabajar en una pizzería y pronto descubrió que le gustaba el entorno. Es el momento en el que descubre los productos del mar, las técnicas de los cocineros de su alrededor, la tradición y los productos de la zona. Después, llegaría su propia entidad como chef», afirma Reig a LAS PROVINCIAS.

El libro, que ayer mismo se presentó en el Corte Inglés en Valencia, también reconstruye el momento en el que Dacosta descubre que en la cocina todo es «mágico».