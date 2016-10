El documental 'El arquitecto de Nueva York', sobre el valenciano Rafael Guastavino, Delfín de Oro en Cannes

El documental 'El arquitecto de Nueva York' del programa 'Imprescindibles' (La 2 de TVE) ha sido reconocido, en la categoría de Historia y Civilización, con el Delfín de Oro en los Cannes Corporate Media & TV Awards, unos galardones nacidos en el año 2010 que reconocen en cada edición a películas, documentales de televisión y medios de comunicación on line.

Así lo ha dado a conocer este viernes 14 de octubre la Corporación RTVE, que ha precisado que este trabajo audiovisual es una coproducción de RTVE y Endora Producciones dirigida por Eva Vizcarra, y cuenta la historia del arquitecto valenciano Rafael Guastavino y sus construcciones más célebres, como la Grand Central Station y el puente de Queensborough, en Nueva York; o la Boston Public Library.

RTVE ha señalado que Ana Peláez y Eva Vizcarra, directoras de 'Imprescindibles' y del documental, respectivamente, han recogido el galardón este jueves en Cannes. Además, ha anunciado que 'Imprescindibles' recuperará el trabajo emitido el pasado 15 de abril, y lo difundirá de nuevo este lunes 17 de octubre, a las 20.55 horas en La 2.

Sobre 'El arquitecto de Nueva York', la Corporación ha apuntado que es un viaje desde Valencia, ciudad natal de Rafael Guastavino, a la Barcelona de sus años de formación, para culminar en Estados Unidos y descubrir allí su etapa de esplendor.

"Rafael Guastavino cambió el sistema de construcción en los Estados Unidos, donde exportó una tradición milenaria muy frecuente en el área mediterránea. Su bóveda tabicada ignífuga fue uno de sus grandes descubrimientos", ha manifestado RTVE, para después agregar que "un gran número de edificios icónicos" de la ciudad de Nueva York llevan la firma de la Guastavino's Company.

En este sentido, ha subrayado que el legado del arquitecto valenciano puede verse en el Carnegie Hall, el metro de City Hall, la Grand Central Station, la catedral de Saint John the Divine o el Puente de Queensborough. "Su huella fue tan profunda en la ciudad que en su necrológica 'The New York Times' lo bautizó como 'El arquitecto de Nueva York'", ha concluido.