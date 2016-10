Chimo Bayo resucita la Ruta del Bakalao en una novela

valencia. El popular dj Chimo Bayo, autor de 'himnos' de las pistas de baile de los noventa como «Así me gusta a mí», se embarca ahora en una aventura literaria con la publicación de la novela 'No iba a salir y me lie', un 'revival' de la Ruta del Bakalao que firma conjuntamente con la periodista castellonense Enma Zafón. El libro saldrá a la venta el próximo jueves, cuando, además, será presentado en Las Naves de Valencia.

En 'No iba a salir y me lie' (Roca Editorial), el protagonista es un cuarentón fracasado que sobrevive con una exigua prestación de desempleo desde hace años. Días atrás, en el funeral de un antiguo compañero de juerga, se reencuentra con un amigo, ahora un deslenguado dueño de un club de alterne, y con el que tendrá la idea más kamikaze de su vida: resucitar la movida valenciana.

A partir de ahí, se desarrolla una «narración descarada, descarnada y emocionante en la que los personajes buscan recuperar la Ruta del Bakalao una década después de su desaparición». La idea surgió del interés de Zafón por una época que ella no vivió pero que, «salvando las distancias» con otros fenómenos como la movida madrileña, le despertaba una gran curiosidad», explica.