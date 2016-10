El Escalante cierra por riesgo de desprendimientos a 12 días de iniciar la temporada

Una decisión drástica. Cerrar un teatro siempre es una solución radical, aunque sea temporal. La Diputación de Valencia se ha visto obligada a clausurar el teatro Escalante ante el informe del arquitecto que detecta riesgo de desprendimiento o caída de elementos constructivos. El problema se localiza «en las dos primeras vigas situadas sobre el patio de butacas en el lado derecho desde el fondo de la sala. También resulta necesario apuntalar la losa de la zona de gradas, en las proximidades del pilar fisurado», según un comunicado de la Diputación de Valencia, propietaria y gestora del edificio.

La descripción técnica, aunque no se sea un entendido en materia, no define una situación a priori de rápida solución. Las «deficiencias estructurales» del teatro obligan a cerrarlo. El informe del arquitecto concluye que «no debe utilizarse el patio de butacas y las gradas del teatro Escalante hasta que no se realice la reparación estructural necesaria».

El Escalante se clausura a sólo 12 días de iniciar la temporada. Estaba previsto que el telón se alzara el 17 de octubre con 'Les Aventures de T. Sawyer'. Ahora nada de lo programado sucederá tal y como estaba previsto.

La Diputación y los responsables del Escalante trabajan contra el reloj para buscar teatros de Valencia donde desarrollar la programación. Estudian salas privadas como públicas, porque la prioridad es ofrecer los espectáculos de la temporada.

Y. ¿la reparación del edificio? Es una cuestión ajena a la oferta cultural, pero que le atañe por completo. El informe del arquitecto de la Diputación insta a redactar un proyecto de intervención estructural para actuar conjuntamente sobre las losas, vigas y pilares de cemento armado de las cubiertas del patio de butacas y de las gradas, realizando las catas y ensayos necesarios para determinar el alcance de la intervención.

La ejecución de las obras puede durar un par de meses, pero previamente a los trabajos la Diputación debe tramitar el expediente. Si lo hace por el procedimiento de urgencia se acelerará el proceso. Sea como fuere, el Escalante volverá a abrir sus puertas en 2017. No se manejan plazos definidos.

Deterioro por dejadez

«El informe deja patente que el deterioro es producto de años de dejadez, por parte de quienes eran responsables, del debido de mantenimiento y conservación del bien inmueble donde se ubica el teatro Escalante: es un problema estructural, que solamente se ha detectado con la llegada de un nuevo equipo de gobierno y de un nuevo director del centro», según el comunicado de la entidad provincial.

La solución de cerrar el teatro, cuyos espectáculos van dirigidos al público infantil, es «muy drástica y supone un golpe especialmente duro para la Delegación de Teatros que encabeza la Diputada Provincial Rosa Pérez Garijo y para el nuevo director del Teatro Escalante, Josep Policarpo, aunque también es una muy mala noticia para las compañías y para el sector valenciano de las artes escénicas; pero a diferencia de los anteriores gestores, ponemos la seguridad y la integridad de los niños y las niñas en primer plano».