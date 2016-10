Los valencianos se desgravarán la cultura

Los valencianos se podrán desgravar hasta un máximo de 150 euros de lo que gasten en cine, teatro o música en un año a partir de 2017. Así es el nuevo Abono Cultural Valenciano, una medida que devolverá a los ciudadanos el 21% del IVA de aquellas entradas y abonos que adquieran.

No obstante, esta nueva iniciativa, anunciada ayer por el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, tiene varios requisitos. El primero de ellos es que está orientada a individuos cuya renta no supere los 50.000 euros. Asimismo, deberán comprar abonos, es decir, no vale con adquirir sólo una entrada sino que debe hacer mediante 'packs'. Además, el máximo de beneficio será de 150 euros, con lo que se deberá invertir más de 700 euros al año en consumo cultural.

De momento, están adheridos las salas públicas pertenecientes al Instituto Valenciano de Cultura. No obstante, y aunque Marzà no dio nombres, a lo largo de los meses se espera que las entidades privadas se adhieran a través de un convenio firmado con la Generalitat.

LOS EMPRESARIOS Mª ÁNGELES FAYOS «La medida es una buena noticia para el sector aunque hay que ver la letra pequeña de los convenios» ANTONIO SUCH «El proceso de trasladar los datos de los usuarios a Cultura puede ser complejo para las salas» SERGI ALMIÑANA «Cualquier ayuda es positiva. Aunque detrás debe estar la reivindicación de la rebaja del IVA»

El funcionamiento es sencillo y se hará de la misma forma que muchos ciudadanos se desgravan sus donaciones a las ONG. Cuando entre en vigor, aunque el Consell tampoco especificó la fecha exacta, sólo hará falta aportar los datos personales, es decir, el DNI, cuando se adquiera uno de estos abonos en cine, música o artes escénicas. Las empresas que se hayan sumado deberán trasladarlos al Instituto Valenciano de Cultura que, a su vez, los hará llegar a Hacienda. De esta forma, cuando se acceda al borrador de la declaración de la renta aparecerá por defecto la desgravación de todo lo consumido en materia cultural. Sin embargo, esto sucederá en 2018, cuando los contribuyentes comiencen a gestionar su declaración del año anterior.

La Comunitat Valenciana es la primera autonomía en poder acogerse a una medida de estas características. Según detalló ayer Marzà, el Bono Cultural Valenciano, incluido en la Ley de acompañamiento de los presupuestos del año próximo, permitirá una desgravación en conjunto de medio millón de euros que, de acuerdo a los cálculos de la administración valenciana, significará una inyección de unos dos millones y medio de euros a las industrias culturales durante 2017.

Desde la Conselleria, quisieron poner algunos ejemplos. Si un ciudadano compra un abono de cinco entradas para una sala -algo bastante inexistente aún en muchos teatros de la región- con un coste de 60 euros podrá desgravarse 12,6 euros. Si, de igual manera, lo hace para disfrutar de uno de los múltiples festivales de música que se instalan habitualmente en la Comunitat y paga cien euros por ver distintos conciertos en varios días, recuperará 21 euros de lo que invirtió. De momento, y salvo las entidades públicas dependientes del Instituto Valenciano de Cultura, no hay otras empresas y salas adheridas. Según el conseller, a partir de ahora habrá que firmar los acuerdos con las empresas que quieran participar de esta medida, incluida dentro del Plan Valenciano de Mecenazgo.

Algunos de los representantes del sector cultural valenciano valoraron ayer para LAS PROVINCIAS la futura puesta en marcha de esta herramienta que, en palabras de Marzà, «sirve para combatir los efectos del IVA cultural». La presidenta de la Asociación Valenciana de Empresas de Teatro y Circo (Avetid), Mª Ángeles Fayos, consideró que el abono cultural «es una buena noticia para el sector aunque hay que ver la letra pequeña». «Habrá que ver cómo se establecen los convenios. Cualquier iniciativa que sirva par paliar la crítica situación del sector es bien recibida», afirmó.

En esta línea, Antonio Such, presidente de la Asociación Valenciana de Exhibidores, confesó que, a priori, el «procedimiento parece complejo» -trasladar los datos de los usuarios a Cultura para que se los notifique a Hacienda- aunque recibe la idea como «positiva». Para Sergi Almiñana, representante de los Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (Música ProCV), «intentar dar soluciones al sector es muy necesario» aunque, reconoce, no hay que olvidar que se debe insistir en la reivindicación de la rebaja del IVA cultural.