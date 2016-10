'Mamma Mia' regresa a Valencia con novedades

El musical Mamma Mia regresa a Valencia, 17 años después de su estreno en Londres, con un elenco renovado pero manteniendo la magia de este "fenómeno" que reside en la "óptima adaptación de las canciones con el texto".

Mamma Mia estará en el teatro Principal de Valencia desde el 20 de octubre hasta el 20 de noviembre y las entradas que ya están a la venta oscilan entre los 25 y 60 euros.

Nina, Eva Diago y Olga Hueso, protagonistas del musical, lo han definido como un "fenómeno" por la gran trayectoria histórica y por la cantidad de personas que asisten incluso repiten a las funciones: "ha habido gente que ha llegado a venir disfrazada", ha declarado Eva Diago.

Nina repite papel otra temporada más como Donna, mientras que Olga Hueso y Eva Diego se incorporan en el reparto protagonizando a Tamy y Rosie, las amigas de Donna.

"Asumir los personajes de Mamma Mia ha sido un reto y vamos a amar al personaje y a tenerle el mismo cariño y respeto que le tienen los actores que llevan en el elenco desde que se estrenó el musical en España en 2004", han comentado las nuevas integrantes.

Nina, que encarna desde hace siete años a su personaje, ha resaltado que la magia de Mamma Mia reside en el equipo profesional que hay detrás pero también en las adaptaciones de los textos y las canciones. "Las adaptaciones resuelven la escena" ha declarado la actriz.

«Las canciones de ABBA llegan al corazón»

El equipo también ha distinguido la labor de los traductores: "los espectadores solo se dan cuentan de que los temas están traducidos al español cuando suena Waterloo que es la única pieza que interpretada en inglés", han precisado.

Tras señalar que los personajes, la coreografía y la música son "complejos y elaborados", Olga Hueso ha manifestado que la gente piensa que es "algo fácil pero hay mucho trabajo, es un espectáculo de 2 horas y 45 minutos en los que estás a tope en el escenario".

Nina ha afirmado no tener miedo a que el musical no tenga éxito esta vez y ha asegurado sentirse "encantada tanto como espectadora como actriz".

"Las canciones de ABBA llegan al corazón" y, como anécdota, ha contado que hace poco le preguntó a uno de los integrantes del grupo ABBA por qué creía que sus canciones habían trascendido tanto. "Su respuesta fue no lo sé. No me supo contestar", ha relatado Nina.