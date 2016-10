El IVAM engrosa sus fondos propios con la compra de obras de ocho artistas

valencia. El Consejo Rector del IVAM aprobó ayer la adquisición de obras de ocho artistas, la mayoría de ellas mujeres. Se trata de creaciones de Yto Barrada, Isabel Oliver, Ángela García, Helena Cabello y Ana Carceller, Joaquín Collado, Miguel Calatayud y Ximo Berenguer. La decisión ha contado con el dictamen favorable del Consejo Asesor, el órgano encargado de supervisar las compras del museo.

Con estas adquisiciones, que ascienden a un total de 119.282 euros, el IVAM engrosa su colección en un ejercicio en el que ha incorporado medio centenar de piezas.'Composición' (1974), de Ángela García , y 'Cirugía', de la serie 'La mujer' (1970-73), de Isabel Oliver (Valencia, 1946) son dos obras con las que el IVAM reforzará tanto su colección de arte pop como la presencia de trabajos realizados por mujeres entre sus fondos. Asimismo, adquirirá 28 fotografías de la serie 'Barrio Chino' (1972), de Joaquín Collado (Valencia, 1930), que muestran la capacidad de esta disciplina artística de convertirse en un documento que congela y construye la memoria colectiva.

Con el objetivo de apoyar el trabajo de las galerías valencianas en el marco de Abierto Valencia, el centro de artes comprará a la galería Espaivisor seis fotografías de Ximo Berenguer (Picanya, 1946) de la serie 'El Molino', realizadas entre los años 1974 y 1976 en el local de variedades barcelonés. De la artista de origen marroquí Yto Barrada (París, 1971) se adquirirán 'Le Detroit-Proyecto del estrecho. Calle de la Libertad, Tánger' (2000) y 'Le Detroit-Proyecto del estrecho. Túnel, Tánger' (2002), que sumarán a la colección del museo una visión contemporánea sobre la realidad del Mediterráneo y sus conflictos.

Otra de las inversiones en obra del museo será el proyecto realizado específicamente para el IVAM de Cabello y Carceller compuesto por dos vídeos 'Lost in transition_un poema performativo' (2016) y 'Lost in transition_Saray', así como 'Lost in transition_poema' (2016), un trabajo sobre la construcción de las identidades y los géneros, que actualmente se exhibe en la pinacoteca valenciana.

Finalmente, por primera vez, el IVAM compra originales de cómic. En este caso se trata de una selección de obras de 'Peter Petrake' (1971) realizadas en tinta y acuarela sobre papel por Miguel Calatayud (Aspe, 1942).