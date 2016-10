Joaquín Reyes dedica la mañana a dibujar. Es lo que siempre quiso hacer «y lo que más me gusta», aunque en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca le esperaba su otra vocación.

¿Le apetece entrevistarse a sí mismo, como en 'Feis tu feis'?

¡Qué rollo! Terminas un poco harto de ti mismo.

Entonces empiezo yo. De todas las parodias que ha hecho, ¿con cuál ha disfrutado más?

He hecho cosas muy raras. Lo pasé muy bien haciendo de Pablo Iglesias y de Esperanza Aguirre.

¿Tendrá que hacer de Errejón?

También lo hicimos, aunque quedó eclipsado por Pablo Iglesias. Entonces tenían los culos juntos.

Para usted el disfraz es como un uniforme. ¿Le aburre?

Me ayuda mucho a crear personajes, pero en la vida real no suelo ir a carnavales. No le veo la gracia.

¿Qué hace un humorista para desconectar del trabajo?

Cuando eres guionista nunca desconectas del todo, pero me gusta hacer cosas muy normales: leer, estar con mis hijos, que son muy graciosos... No hay nada peor que una reunión de cómicos, todos intentando meter chistes, es insoportable. Yo con Ernesto me muero de risa, pero no es algo forzado. El humor surge de la complicidad.

¿También con el público?

Cuando vas a una sala, y todos hemos empezado igual, hay un momento de recelo. Lo primero es ser exigente, hacer el mejor guión que puedas. Cuando alguien se ríe, si la risa es sincera, ha bajado la guardia.

¿Le inspiran los informativos?

Sí, pero sobre todo me gusta poner la oreja y escuchar a la gente.

¿Donald Trump es la prueba de que la realidad supera la ficción?

Absolutamente. Es una broma que ha ido muy lejos.

¿Alguna vez ha recibido presiones o insultos por ser políticamente incorrecto?

No. También es verdad que yo no me asomo a las redes sociales y eso me blinda frente al halago indiscriminado y la crítica feroz. No quiero perder el tiempo con gente que no sé si tiene criterio o no, ni escribir un mensaje y que se me malinterprete. Hay mucha impostura. Un amigo que pone 'lo estamos pasando en grande en la fiesta' y está más serio...

¿Hay algo más surrealista que votar el día de Navidad?

Es como 'el fantasma de las elecciones pasadas', pero yo tengo una mirada comprensiva. Me parece muy complicado que se pongan de acuerdo, y veo bien que no gobierne el PP.

¿Se ve parodiando a Rajoy?

Es un personaje muy enigmático para mí, no sé qué es lo que le mueve.

En 'Cuerpo de élite' interpreta al secretario del ministro de Interior. ¿Va para presidente?

¡Ni de mi comunidad de vecinos! Y eso que se están poniendo de moda los cómicos metidos a presidentes, la gente se cansa de los perfiles tradicionales.