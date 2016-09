El Consorcio de Museos busca sponsors y baraja colocar urnas para donativos

«Soy muy cabezón. No me rindo ante el primer 'no', ni con el segundo». Lo repitió varias veces ayer José Luis Pérez Pont, director del Consorcio de Museos durante la presentación a los medios del programa con el que logró un cargo previsto para cinco años, hasta 2021. Aseguró que peleará para llevar adelante sus planes, aunque la realidad que se ha encontrado y el exiguo presupuesto se lo pongan difícil.

Quiere reconvertir la joya de la corona, el Centro del Carmen -rebautizado ahora como Centre del Carme Cultura Contemporània-, en un espacio que acoja el arte más vanguardista, así como otras disciplinas como la danza contemporánea, performances y propuestas sonoras, y que de cabida a proyectos sociales y educativos.

Las muestras más clásicas se desplazarán a otros edificios, como el Bellas Artes. Su primera gran exposición se inaugurará en febrero de 2017 y ocupará todo el Centro del Carmen. La conformarán los fondos de la colección de la CAM, depositados en el MACA de Alicante, que se exhibirán por primera vez casi en su totalidad. Pese a las temáticas coincidentes Pérez Pont asegura que la relación con el IVAM es fluida y que no «se pisarán, como pasaba en tiempos pasados». Habrá que ver lo que opina Cortes.

En esta nueva etapa se acabaron las elecciones «a dedo». Pérez Pont dixit. En los cinco meses que lleva al frente de la institución han lanzado tres convocatorias para proyectos y en breve se publicarán otras cinco. Se trata de 'Altavoz', destinada a proyectos de inclusión y cohesión social; 'Producción artística inclusiva'; 'Proyectos para relecturas de género'; 'Producción artística en entornos educativos' y otra para revisar trayectorias artísticas de creadores valencianos. Además quiere poner en marcha el Centre de Documentació d'Art Valencià Contemporani, que se ubicaría en el segundo piso del Carmen, en las 10 aulas que quedan por rehabilitar. «Hay voluntad de hacerlo», aseguro.

Vías de financiación

Para llevar a cabo este proyecto se necesita presupuesto. Y de eso, el nuevo director no va sobrado. Cuenta con 2.117.770 euros. «El secretario autonómico aseguró que se intentaría subir algo, pero no he sabido más», confesó el gestor.

Las alternativas para lograr otras vías de financiación son muchas. Se prevé abrir en el Centro del Carmen una tienda y una cafetería (que se emplazarían en la primera planta, teniendo en cuenta siempre que el edificio es un BIC). Se alquilarán espacios. Se concurrirá a programas para optar a Fondos Europeos. Y se baraja recurrir a a donaciones privadas de 'socios' e instalar «urnas para donativos». Aunque Pérez Pont reconoce que esta medida no es sencilla por la legislación actual. Pese a todo sigue apostando porque la entrada sea libre. El día 4 se prevé que se apruebe la medida en una reunión del Consejo General del Consorcio.

Buscan sponsors también. «Uno está casi cerrado». Lograr una colaboración con una entidad privada sería la única manera de mantener La Gallera como espacio de exhibición. Es un inmueble alquilado por 38.000 euros y su mantentimiento cuesta unos 108.000, una cantidad inasumible para la nueva directiva.

Las coproducciones marcan otro camino de actuación. Y ya hay principios de acuerdo con Es Baluard, el Musac, el Reina Sofía, la Laboral o el centro Virreina.