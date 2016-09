De anónima a Instagramer de la noche a la mañana

Instagram puede ser un valioso currículum. La conocida red social de fotografías –y desde hace un tiempo también vídeos– ha servido a muchas personas para hacerse conocidas entre una generación que usa más el teléfono y el ordenador que la televisión. Desde gente que produce vídeos de bromas o que habla sobre el ‘running’ y la vida saludable, hasta personas que exhiben su entrenamiento y los progresos de su cuerpo ante todo el mundo.

Igual que de YouTube nacieron los ‘youtubers’, auténticos ídolos de masas para jóvenes de entre 12 y 18 años, Instagram ha creado a sus propios especialistas en generar contenidos e ir más allá de publicar fotos de tus vacaciones personales.

Uno de esos casos es el de Alma Andreu (@soylaforte), una periodista valenciana que de la noche a la mañana pasó de tener unos pocos cientos de seguidores hasta los 88.200 que acumula ahora.

“A finales de 2014 una mañana me encontré la sorpresa de que Instagram, que elabora una lista de sugerencia con las mejores cuentas a nivel internacional cada dos semanas, me había incluido; en mi caso ha pasado en dos ocasiones, por lo que he tenido mucha más visibilidad que otros usuarios”, explica la periodista valenciana.

“No se trata de cuántos seguidores tengas, sino de qué volumen de trabajo te da a ti, cuánto tiempo quieres invertir para que el contenido sea de calidad”, añadió.

“Toda esta locura la empecé con fotografías, luego me pasé al texto, y ahora manda el tema audiovisual; consumimos redes sociales, contenido e información cada vez en píldoras más pequeñas, esperando el autobús o tomando el café, por eso creo que el ‘microvlogging’, con V de vídeo, está cada vez más de moda”, destaca Alma Andreu.

La periodista valenciana recuerda una y otra vez que lo único que quiere es contar historias, y que lo que de verdad le motiva es escribir. Por ello sus publicaciones vienen siempre acompañadas de texto mucho más largos de lo que es habitual en Instagram.

“Escribo sobre personas, anécdotas que nos han pasado a todos, sobre mi padre o mi abuelos, o mis amigos; cuento lo que veo en el día a día, nada grandilocuente, no hablo de gente poderosa ni de política internacional”, señala.

Y gracias a su tirón en Instagram y a esas historias que cuenta, la editorial Planeta –a través de Lunwerg Editores– respondió a una de sus cartas y accedió a publicarle su primer libro, en el que relata muchas de las vivencias. ‘La vida de las cosas pequeñas’ sale a la venta el próximo 4 de octubre.

“El primer paso es que a la gente le guste mucho –el libro–, que se rían y se lo pasen bien, y si les gustara, lo ideal sería que hubiese una segunda parte, lógicamente; espero que el libro traiga muchas oportunidades, porque me queda mucho por contar”, concluye Alma Andreu.