Las artes escénicas rompen fronteras

Más de 700 agentes culturales de todo el mundo se darán cita en Valencia para abordar el futuro de las artes escénicas: el modelo de negocio, la cultura como herramienta para revitalizar barrios degradados, la precarización de los profesionales, cómo generar nuevos públicos, etcétera. La ciudad ejercerá de anfitriona del Encuentro Internacional de Artes Escénicas IETM (International Network for Contemporany Performing Arts), que se celebrará del 3 al 6 de noviembre. Y lo hará en un momento en que las artes escénicas de la Comunitat atraviesan un momento decisivo («ahora o nunca») que los profesionales del sector y los gestores culturales de las administraciones vinculan sobre todo al cambio político, pero no es el único factor.

Con el lema 'Encrucijadas', el IETM viene a servir de escenario para profundizar en el sector desde una perspectiva local, pero también global. «El IETM no es un festival, no es una feria. Es un encuentro», matizó ayer Toni Tordera, miembro de la comisión de contenidos, durante la presentación del evento en el teatro El Musical.

El futuro teatral

Pensar en Europa y colaborar con otros países

El IETM permitirá que las compañías y los profesionales de la Comunitat estén en contacto con agentes culturales internacionales para «sumar voluntades», según Jacobo Pallarés, director del IETM Valencia y presidente de la Red de Teatros Alternativos. El escenario laboral del sector, resaltó, pasa por Europa tanto como fuente de financiación como marco para colaborar con otros países. Enraizar la oferta cultural en el continente es básico, según Pallarés, para afianzar el futuro teatral porque «Europa es nuestro territorio, donde trabajar de dentro a fuera». El responsable del IETM Valencia confía en que el evento «deje poso» en las industrias creativas valencianas, es decir, que sea «un camino de ida y vuelta».

El IETM es un «pilar fundamental» para la internacionalización de las artes escénicas valencianas, señaló Abel Guarinos. El director del Institut Valencià de Cultura (IVC), antes CulturArts, admitió «falta de conexión con el exterior, tanto con el resto del Estado como con el extranjero». Para paliar este déficit a la hora de «sacar nuestras producciones fuera», el IETM viene «como anillo al dedo» al sector.

El representante de la Red de Teatro Alternativos, David Marín, señaló que este encuentro servirá para «hacer que las salas sean visibles», para convertir el «teatro alternativo en referente» y para dar «el salto a Europa».

Promoción del teatro

El IETM no se celebraba en España desde hace 20 años

Pallarés destacó que el Encuentro Internacional de Artes Escénicas no se celebraba en España desde hace 20 años. Valencia se convertirá durante tres días en capital del teatro alternativo y podrá mostrar a los agentes culturales sus producciones. El 50% de la oferta escénica dirigida mayoritariamente a los profesionales del sector nace de empresas de la Comunitat. La organización recibió más de 200 propuestas de las que se han seleccionado una veintena. «Los espectáculos elegidos no son los mejores ni los peores, sino los más interesantes para el IETM», aclaró Pallarés, quien destacó que en la comisión de contenidos están presentes representantes de la administraciones públicas como de otros colectivos profesionales valencianos. Los espectáculos se celebrarán en cinco salas públicas (El Musical, Las Naves, Matilde Salvador, Rialto y Escalante) y otras seis privadas (Espacio Inestable, Carme Teatre, Teatro Zirco, Teatro Círculo, Sala Ultramar y el Teatre del Raval de Gandia). En estas once salas se exhibirán espectáculos de el Pont Flotant, Sol Picó, l'Home Dibuixat, Taiat Dansa, José Antonio Portillo o Patricia Pardo, entre otros nombres valencianos.

Los contenidos del IETM Valencia se completan con 18 ponencias rutas temáticas. Han confirmado su presencia en este tip ode actividades Sara Whayatt, Vassikla Shiskova, Alison Tickell, Daphné Tepper, Jordi Baltà Portolès y la Dr. Agata Adamiecka-Sitek.

La importancia de Valencia

Acabar con la precarización y planificar a largo plazo

Pallarés resaltó la necesidad de que los resultados del IETM «canalicen» en el gestión cultural valenciana. Así, reclamó tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento que aprovechen el momento de «efervescencia y ebullición artística» que vive la Comunitat y exigió una «planifiquen a largo plazo». Una estrategia, a su juicio, que frene la «precarización del sector» tras «años de desierto escénico». A la presentación acudieron los concejales María Oliver y Jordi Peris, que reivindicaron la cultura como regenerador de la fachada marítima de Valencia.

La celebración del IETM en Valencia cuenta con un presupuesto de 215.000 euros, que aportan el Gobierno central (a través de Acción Cultural Española), la Generalitat (a través del IVC e IVACE), la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento (a través del TEM, las Naves y la Fundación InnDEA), la Universitat de València y la Generalitat Catalana. También hay apoyo de patrocinadores privados.