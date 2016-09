De estudiante de Medicina a cineasta

valencia. «Las películas que hacíamos antes gente como Gutiérrez Aragón, Cuerda o yo ya no se hacen». Lo reconoce Uribe, autor imprescindible del cine español de los últimos años gracias a títulos como 'El rey pasmado', 'Días contados' o 'Bwana', y que tiene ahora en cartelera 'Lejos del mar', título que ha tardado meses en estrenarse. «Ha sido el proyecto que menos me costó poner en marcha, comenzamos a escribirlo a finales de 2008 y en ocho meses estábamos ya rodando. Luego, por otro lado, la presentamos en la primavera de 2015 y hasta ahora no se ha estrenado. Ha tenido los dos extremos», indicaba ayer el cineasta. ¿Los motivos? No los conoce, prefiere no realizar elucubraciones. «El productor dice que hay una conspiración contra ella», afirma, quitándole importancia. «De todos modos sé que lo que interesa actualmente a la gente va por otros derroteros de lo que yo hago», confesó.

Esto no le causa desánimo. «Quiero morir rodando», reconoció este autor que siempre tuvo vocación e interés por el cine, aunque deambuló por otros lares antes de dedicarse a él. La actividad laboral de su padre le llevó en los años 60 a Alicante, donde cursó el Preu. Cuando llegó la hora de iniciar los estudios universitarios, aunque tenía claras sus inquietudes artísticas, se decantó, como tantos otros, por una carrera que, en teoría, tenía más futuro. Y así se trasladó a Valencia para estudiar Medicina. «Hice sólo un curso y saqué unos notas buenísimas. Vivía en un piso con mucha gente en la calle de la Reina, pero tenía claro que quería vivir del cine», apuntó ayer el cineasta precisamente desde Valencia, donde presentó su último filme en los cines Babel.

Próximos proyectos

Eduard Fernández y Elena Anaya protagonizan 'Lejos del mar'. La cinta plantea la relación que se establece entre un terrorista y la hija de uno de los hombres que asesinó, una especie de síndrome de Estocolmo, y una aproximación de nuevo al tema de ETA, que en la filmografía del realizador ha estado muy presente.

«He actuado con total libertad y mi máxima pretensión era que nadie se sintiese ofendido por lo que cuenta», asegura el realizador, que tiene sobre la mesa un proyecto de nuevo vinculado a la banda terrorista, sobre la desarticulación del comando Barcelona. En el festival de San Sebastián formará parte de una cinta colectiva en la que varios realizadores vascos han rodado distintos cortos.