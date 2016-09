La gran pantalla reivindica a Segrelles

José Segrelles bien se merece una película. Por su talento poliédrico, por su trayectoria universal y por su influencia a día de hoy en el mundo del arte. Segrelles, que fue pintor, ilustrador y cartelista con destacado éxito internacional, será objeto de una película, que profundizará en su vida y obra pero también reivindicará su figura. Un documental, a cargo del director valenciano Ignacio Estrela, cuyo rodaje ha comenzado pero se dilatará en el tiempo. Una producción que prevé contar con entrevistas a Guillermo del Toro (director de 'El espinazo del diablo', guionista de 'El Hobbit' y productor de 'El orfanato'), John Howe (director de arte de 'El señor de los anillos') o William Stout (autor del story board de 'El laberinto del Fauno' y colaborador de Steven Spielberg o George Lucas), pero también anclar la relación del ilustrador con Albaida, donde nació Segrelles y donde se levanta la casa museo, un auténtico lugar de peregrinación para los seguidores del artista valenciano.

Ya fuera por necesidad artística o por visión de negocio, Segrelles emigró e hizo carrera allende los mares. Fuera de España trabajó para 'Cosmopolitan', 'Ilustrated London News', 'The American Weekly', 'The Art Digest' y 'The New York Times', entre otras publicaciones. Ilustró más de 50 libros (desde novelas de Blasco Ibáñez hasta los cuentos de Edgar A. Poe o clásicos como 'La Odisea' y 'El lazarillo de Tormes'), fue cartelista para las empresas americanas Ford, Packar y Lincoln, y realizó lienzos de temas religiosos, algunos de ellos pueden verse en el Vaticano. Y el apunte local lo destaca Estrela, director de 'Segrelles. Ilustrador universal': «Hizo el primer cartel de Fallas en 1929».

Estrela, que también está desarrollando el documental sobre Ignacio Pinazo con motivo del centenario de la muerte del pintor, ha entrevistado a los herederos del creador, los hermanos Tormo; a los descendientes del artista, los hermanos Segrelles (que son sobrino-nietos del creador); y a Marina Ferrer, autora del libro 'Segrelles. Un pintor valenciano en Nueva York'. Prevé viajar en otoño a Estados Unidos para hablar con Del Toro, Howe y Stout, que «están confirmados».

«Probablemente entrevistemos a algún otro artista americano que sea coleccionista o esté influenciado por Segrelles. Estamos intentando cuadrar las agendas. Queremos que sea durante el mes de octubre, aunque dependemos de la disponibilidad de los entrevistados por lo que se podría retrasar hasta diciembre. Todos han mostrado alegría al saber de la producción de una obra audiovisual sobre Segrelles y creen que interesará en EE UU. Otros artistas del mundo del cómic americano también están muy ilusionados con el proyecto, están deseosos de conocer más ilustraciones de Segrelles», apunta el director valenciano.

John Howe visitó la Casa Museo de José Segrelles en Albaida en marzo de 2009 y William Stout lo hizo en septiembre de 2007. «Tan pronto como supe que había un Museo Segrelles con su trabajo, decidí que tenía que conocerlo. Descubrí la obra de José Segrelles de la mano del legendario artista de cómic Al Williamson. Desde entonces he buscado y adquirido todos los libros y láminas que he podido encontrar ilustras por Segrelles», recoge Joan Josep Soler en un artículo del número 16 de 'Mito. Revista Cultural'.

«Segrelles es el ilustrador valenciano más relevante e influyente que ha habido a nivel mundial», explica Estrela, quien busca financiación para el proyecto. Trabaja en dos versiones, un corto de 55 minutos que ha presentado a las ayudas del Ministerio de Cultura; y un largometraje, que concurrirá a las subvenciones de CulturArts y que remitió a la consulta preliminar de contentidos para la nueva televisión valenciana. «Con o sin apoyo de las instituciones públicas, 'Segrelles. Ilustrador universal' saldrá adelante para «hacer justicia artística» y para «dar a conocer al creador»

El sueño de Segrelles, que murió en Albaida en 1969, era una gran exposición en Londres, donde saboreó el éxito. Los descendientes y los herederos del creador valenciano no descartan materializar tal iniciativa. El documental, apunta Estrela, puede servir de punto de apoyo y más con el precedente de la exposición que el MuVIM organizó en marzo de 2015.

Segrelles supo captar como pocos en su época los universos oníricos y los seres mágicos, cuando el arte giraba a las vanguardias. Su mirada artística ha alcanzado el siglo XXI sin perder vigencia. El documental 'Segrelles. Ilustrador universal', como sucedió con la exposición del MuVIM, recupera la figura del creador valenciano para el gran público.