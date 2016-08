El Bellas Artes quiere cobrar entrada y el Centro del Carmen retrasa ser gratuito

No hay consenso en lo que se refiere al cobro de entradas en los museos valencianos. El primero en romper la norma imperante en las pinacotecas de la ciudad ha sido el IVAM, que el martes anunciaba que triplicaba el precio de su entrada, de dos a seis euros, para equiparse a otros centros expositivos de su nivel. El espacio que dirige José Miguel García Cortés se ha convertido en el espejo en el que se miran los titulares de otras pinacotecas, ya sea para copiar la idea o renunciar a ella.

Porque, en los últimos tiempos, los cambios en las direcciones de los museos han traído consigo distintas formas de ver y pagar por la cultura. Algunos museos gratuitos quieren dejar de serlo. Otros, los que sí son de pago, trabajan para que no haya que abonar ni un euro para acceder a sus instalaciones. Concretamente, la dirección del Centro del Carmen anunció hace más de tres meses que eliminaba el cobro de entradas mientras que el Museo de Bellas espera obtener la autonomía jurídica por parte del Ministerio para que la que está considerada como la segunda pinacoteca de España ofrezca tarifas de pago que deberá abonar el público. Dos caras de una misma moneda que, no obstante, tienen un nexo común: la complejidad administrativa impide que modifiquen su normativa de precios como sí ha hecho el IVAM.

En el caso de la pinacoteca situada en el antiguo Convento del Carmen, su nuevo director, José Luis Pérez Pont, lo tuvo claro desde el principio: «Los museos tienen también un papel social como lugares de encuentro y de intercambio cultural y las instituciones que los gestionamos debemos garantizar su acceso a todas las personas cualquiera que sea su condición o poder adquisitivo». Así lo argumentaba el titular del espacio, quien insistía en que la igualdad era uno de los ejes que iba a marcar la gestión del Consorcio de Museos desde su llegada. «El acceso a la cultura es un derecho fundamental de las personas que está en la base de su desarrollo personal e intelectual», alegó antes de insistir en que esta iniciativa estaba contemplada en el programa con el que accedió al concurso público para tomar las riendas del museo y que, como publicó LAS PROVINCIAS, continúa sin haberse hecho público. Sin embargo, han pasado casi cuatro meses y el Centro del Carmen sigue cobrando a sus visitantes. La realidad administrativa ha trastocado los planes de un Pérez Pont que, en aquel momento, aseguró que los trámites para revertir la medida se iban a alargar el menor tiempo posible para que el Consejo Rector del Consorcio se encargara de aprobarla.

Lo cierto es que desprenderse de la ordenanza municipal que regula el precio de acceso a las instituciones culturales públicas no es fácil. Requiere de un procedimiento administrativo complejo que ha obligado a posponer la idea sin fecha concreta, según ha podido saber este periódico. Es más, la próxima reunión del Consejo Rector del organismo tampoco tiene fecha de celebración. Así que, pese a anunciarse en mayo, el Centro del Carmen sigue, como muchos de los museos de la ciudad -a excepción del de Bellas Artes- cobrando dos euros al público, salvo a aquellos que cumplen con las excepcionalidades que rebajan el precio a un euro o tienen el acceso gratuito. Además, mantiene el acceso libre los domingos y festivos del año y el Día Internacional de los Museos. Cabe destacar, que sólo hace dos años, en julio de 2014, que el museo cobraba por entrar.

Por otra parte, la actual -y provisional- dirección del Museo de Bellas Artes quiere hacer pagar a sus visitantes. Es una medida que el propio José Ignacio Casar Pinazo confesó ayer a LAS PROVINCIAS. Sin embargo, hay un impedimento: para modificar la normativa, el museo debe obtener la autonomía jurídica. Un hecho en el que se está trabajando y que no sólo incluiría la potestad de cambiar las tarifas sino poder tener presupuesto propio y contratar conservadores.

«Desde que llegué siempre he defendido que el Bellas Artes no debe ser gratuito pero para ello debemos ser como el IVAM y tener nuestra propia autonomía», afirmaba Casar Pinazo. Es más, en su momento, el titular del museo valenciano aseguraba en una entrevista en este diario que el mayor problema en la cultura de lo gratis es «la falta de apuesta por la institución». «Se necesitan recursos. El Bellas Artes no se puede plantear ninguna adquisición, cuando llega una oferta va al cajón directamente. En una sociedad en la que no existe el mecenazgo el único recurso es el público. No podemos ni cobrar las entradas y si se cobran se van a la caja general de la Generalitat. Para dárselo al conseller de turno prefiero que la gente venga gratis», argumentaba Casar Pinazo haciendo una clara alusión a la falta de esa autonomía que, entre otros aspectos, obliga al museo a gestionar sus exposiciones a través de una caja fija.

No hay que olvidar que el Museo de Bellas Artes, que ha prescindido recientemente de su apellido San Pío V, pertenece al Ministerio de Cultura pero su gestión está cedida a la Conselleria. Esta última está siendo la encargada de elaborar el proyecto que dote de mayor autonomía al museo y que pasa por un consorcio a tres entre el Gobierno central, la Generalitat y la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Tal y como ha podido saber este diario, aún no han presentado en Madrid la propuesta final aunque con el actual Gobierno en funciones es difícil sacar adelante la medida. Como consecuencia, tampoco hay plazos ni fechas en las que la pinacoteca deje de ser gratuita y cobre a sus visitantes.

En este sentido, Casar Pinazo es reacio a hablar de cifras. Manejan un montante concreto que el público debería abonar para recorrer la segunda pinacoteca de España pero no ofrece ningún tipo de información de las cantidades. El director rehusa aclarar si el precio será igual al que se cobra en otros espacios expositivos de la ciudad como el MuVIM, el Museo de la Ciudad o aún en el Centro del Carmen -dos euros por cada visitante- o tomará el ejemplo del IVAM y equiparará sus tarifas al de otras pinacotecas como el Museo del Prado (16 euros) o el Guggenheim de Bilbao (16 euros también).