¿Qué es el 'Tratado de los Toros de Guisando' al que tanto se refiere Rajoy?

En la intervención de Rajoy durante el discurso de investidura de Sánchez en el mes de marzo, el presidente del Gobierno en funciones ya se refirió al pacto alcanzado entre PSOE y Ciudadanos como el 'Tratado de los Toros de Guisando'. En estos últimos días, el líder del PP ha vuelto a mencionar el acuerdo firmado en 1468 para contestar a los periodistas con ironía.

El 'Tratado de los Toros de Guisando', el cual cambió toda la historia de España, se firmó en septiembre de 1468, en el cerro de Guisando, entre el entonces rey de Castilla Enrique IV y su hermanastra Isabel. Por este pacto, Isabel era proclamada princesa de Asturias y heredera legítima del trono de Castilla. Sobra decir la influencia que tuvo la figura de Isabel la Católica en la historia de España, por lo que este tratado marcó el destino del país.

Pero fue difícil alcanzar tal acuerdo, que estuvo precedido por una Guerra de Sucesión. Cuatro años antes, Castilla vivía en 1464 tiempos convulsos. El Rey Enrique IV de Trastámara gobernaba por entonces los designios de Castilla. Una parte importante de los nobles castellanos tuvieron, durante estos años, varios enfrentamientos con el rey y sus partidarios por el tema sucesorio. Los nobles deseaban que su hermano Alfonso fuera el legítimo sucesor, y no su hija Juana, llamada 'La Beltraneja', a la que creían hija de Beltrán de la Cueva y no del propio monarca.

En 1465, con los dos bandos enfrentados, los nobles rebeldes coronaron como rey a Alfonso en una ceremonia simbólica que se llamó 'La Farsa de Ávila'. Pero la muerte de Alfonso a los 3 años, en julio de 1468, complicó las cosas. Los rebeldes no creían que Juana fuera su hija, y como no tenía más descendientes, la sucesión debía pasar a Isabel, la hermanastra del rey. En entonces cuando se acordó que la sucesora de Enrique IV sería Isabel y no su hija Juana, en el famoso 'Tratado de los Toros de Guisando'.