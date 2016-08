«Invertir en cultura es de flipados»

Asier Etxeandia (Bilbao, 1975) es camaleónico. No le teme a las tablas (ha llevado su propia producción -'El Intérprete'- por todo el país), no le tiene miedo a la televisión ('Amar es para siempre' y 'Velvet') y en el cine se mueve con la elegancia que le caracteriza: en 2015 sumó su primera nominación al Goya por 'La novia', trabajó en 'Ma ma', último filme de Julio Medem y ahora encarna a Lupita, personaje transexual de 'La puerta abierta', ópera prima y pequeña producción de la argentina Marina Seresesky, que llega a las salas el próximo viernes.

¿Sigue existiendo la brecha entre filmes independientes y comerciales?

Yo creo que hasta lo independiente tiene que ser comercial. Son todo estereotipos. Al final lo importante es que el mensaje y la película lleguen a la gente y les encoja el corazón.

¿Una nominación al Goya abre puertas?

Después de aquello no he recibido ninguna propuesta de cine, no tiene nada que ver. En el tópico pensamos que en realidad debería ser lo contrario, pero lo que te da trabajo es tu propio esfuerzo. Es muy emocionante que te nominen, pero no es una regla de tres.

También es empresario teatral. ¿Invertir en cultura a día de hoy es de valientes?

Sí, es de flipados, de amor al arte, de caída segura sin paracaídas.

Cine, series, teatro...¿Tiene algún formato predilecto?

No, confío mucho en mi oficio y creo que en esta profesión no hay que especilizarse, sobre todo cuando eres un alma inquieta y te seduce el arte. Depende de lo que me llame; en mi caso el drama, la comedia, el musical, etc.

De hecho, en 'El Intérprete', también canta. ¿El artista todoterreno es una especie en extinción?

Yo estoy vivo (ríe). Lo que pasa es que este país no es bueno para eso, aquí no es fácil despuntar. En el momento en que lo haces, se menospreciar por inseguridad propia. Este país es rico en muchas cosas pero trata mal a sus artistas, no nos gusta que otros tengan éxito. Puede ser que por eso sea que ensalcemos el talento ajeno.

Con los 41 cumplidos, ¿se puede decir que el cine trata igual a los actores que cruzan esta barrera que a las actrices que alcanzan esta edad?

Ayer hablaba esto con Carmen Machi. Decía que tenía suerte porque estaba interpretando a personajes más interesantes a partir de cumplir los 40 y los 50. Es cierto que el cine ha sido muy difícil para las mujeres porque se las llenó de tópicos. El machismo se olía de aquí a muchos kilómetros. Cada vez más actrices se están encontrando con personajes que son más profundos, con más aristas, más pasado, más inteligencia emocional, como los de 'La puerta abierta'.

¿Entonces el cine español se está quitando caspa?

Todos nos la quitamos en cuanto evolucionamos . La caspa tiene que ver con la ignorancia y la falta de empatía y el cine precisamente es para poder meterte en la piel del otro. Si somos fieles al cine, nos quitaremos la caspa poco a poco.

¿En esta profesión hay que tenerle miedo al futuro o es mejor dejarle la puerta abierta?

Hay que dejar siempre la puerta abierta en este trabajo y también en cualquier momento de tu vida.