La política de dos generaciones, en el Talía

En la mañana del martes se presentó ante los medios de comunicación la obra ‘A España no la va a conocer ni la madre que la parió’, un espectáculo producido por la compañía valenciana Wichita Co, y que se representará en el Teatro Talía desde el 31 de agosto hasta el 25 de septiembre.

La célebre frase de Alfonso Guerra da título a esta obra de Víctor Sánchez Rodríguez, que transporta al público, primero, a octubre de 1982, la noche de la victoria electoral del PSOE. Dos hermanos se reúnen en la casa familiar con sus parejas. Más tarde, la obra viaja en el tiempo hasta un futuro cercano, donde otra generación de la familia se encuentra en un momento político también de cambio.

“El público se va a encontrar con una obra en la que hemos sentado a dos generaciones de españoles a la misma mesa; la primera parte transcurre en 1982, el día de la victoria del PSOE con 202 diputados, y la segunda parte es en un futuro hipotético con una victoria de Podemos”, explicó Víctor Sánchez Rodríguez, director de la obra. “Es una comedia porque tiene bastantes golpes cómicos, pero con un trasfondo social y político que llegará a todos”, añadió.

“La política es un elemento que une y diferencia, en las propias familias a veces hay hasta facciones, ha pasado siempre; esto es riquísimo para el teatro, porque lo que nos interesa es el conflicto y poder mover la obra en términos de oposición”, comentó Lucía Carballal, coautora de la obra.

El director Víctor Sánchez Rodríguez y gran parte de sus actores triunfaron el año pasado con su obra ‘Nosotros no nos mataremos con pistolas’, con la que dejaron el listón muy alto. “Llevamos la obra bastante rodada, hemos estado en Madrid y la gente ha respondido muy bien, por lo que no tenemos los nervios del primer estreno; pero bueno, el Talía es una plaza que queremos mucho, y tenemos los nervios de ver cómo responde el público”, indicó el director.

“La verdad es que no siento presión, quizás al principio, cuando comenzamos a generar material; me siento muy cómodo, con muchas ganas de actuar aquí, creo que hay un público fiel que vio ‘Nosotros no nos mataremos con pistolas’, que le gustó, y que va a acabar muy contento también con esta obra”, apuntó Bruno Tamarit, uno de los actores protagonistas.