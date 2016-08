La cultura sí es un juego de niños

La cultura es un mundo en el que también se juega. La música, el cine o la literatura se convierten en algo lúdico que despierta la imaginación. ¿Y quiénes son los reyes de las ideas creativas? Los niños. El público infantil es el futuro de la cultura en la Comunitat y, por ello, festivales y citas culturales encuentran en los más pequeños a una audiencia perfecta en la que sembrar el hábito de leer un libro, ir al cine o disfrutar de un concierto.

«En lo que respecta a educar y hacer felices a los niños, mucho siempre es poco», señala el director del Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia, Marcos Campos. Y es que existe un número reducido de certámenes enfocados hacia los más pequeños. Los organizadores señalan a la «falta de financiación» como culpable aunque, como dice la creadora y organizadora del Totò, Festival de Cine Itinerante, Miriam Ortuño, «las ayudas se necesitan más que para la cantidad, para la calidad de los eventos».

García Asensio: «Hay que aficionar a los niños a la música»

El director de orquesta valenciano Enrique García Asensio aseguró ayer que los niños no nacen predestinados para que les guste una cosa y no otra y la prueba es que entienden de fútbol porque oyen hablar de este deporte todo el día, algo que también podría suceder si «se les aficionase a la música clásica». El maestro y miembro del Consell Valencià de Cultura, que el domingo ofrecerá un concierto en Canarias, aseveró que «los niños son como esponjas y absorben todo, lo bueno y lo malo, y por eso hay que inculcarles lo bueno». Manifestó también que la cultura no es un negocio y como tal debe aparecer al menos en las televisiones públicas «para que la gente sea más culta y mejor».