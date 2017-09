Los yihadistas compraron material explosivo con el DNI del detenido en Vinaròs Un grupo de guardias civiles y agentes del laboratorio de criminalística junto al presunto yihadista detenido en Vinaròs. / jesús signes El juez de la Audiencia Nacional decreta prisión para el joven marroquí al considerar que colaboró con la célula terrorista en tareas logísticas REDACCIÓN/EFE VALENCIA/MADRID. Martes, 26 septiembre 2017, 01:24

Dos de los principales terroristas que atentaron el pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils utilizaron la documentación del joven marroquí detenido el pasado viernes en Vinaròs para comprar los componentes para fabricar el explosivo conocido como «la madre de Satán». Así lo explica el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en un auto con el que envía a prisión a Said Ben Iazza, de 24 años y residente en España, por un delito de colaboración con organización terrorista (artículo 577 del Código Penal), castigado con entre 5 y 10 años de cárcel.

El detenido se negó ayer a declarar ante el juez Andreu, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional. El magistrado investiga los atentados de Cataluña por los que se encuentran encarcelados ya dos terroristas, Driss Oukabir y Mohammed Houli Chemlal, y que dejó un balance de 16 personas fallecidas y más de 130 heridos.

En el auto de prisión, el juez explica que Said Ben Iazza mantenía relación, al menos, con dos de los principales miembros de la célula yihadista que cometió los atentados en Barcelona y Cambrils: Younes Abouyaaqoub, el autor de los atropellos en La Rambla, y Mohamed Hichamy, uno de los terroristas abatidos a tiros en la localidad tarraconense.

Según las investigaciones de la Guardia Civil, ambos terroristas utilizaron el DNI de Said el 12 de julio para comprar 100 litros de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) en un establecimiento de Tortosa (Tarragona), una sustancia fundamental para la confección del explosivo TATP (triperóxido de triacetona), conocido como «la madre de Satán» y usado por el Daesh en sus atentados en Europa.

Después, Abouyaaqoub trasladó la compra con una furgoneta Ford Transit que supuestamente le habría prestado Said para tal efecto. El 27 de julio, Hichamy y Youssef Aalla, uno de los fallecidos en la explosión del chalé de Alcanar (Tarragona), adquirieron, también con la documentación Said, 240 litros de la misma sustancia. Además, según el juez, existe «constatación» de la presencia de Said en Alcanar, localidad que se encuentra a poco más de diez kilómetros de Vinaròs, donde fue detenido el pasado viernes. Así, Said estuvo en la población tarraconense el 23 de abril, así como el 1 y 13 de agosto, «fechas éstas últimas en las que la confección del material explosivo estaba ya prácticamente conclusa», afirma textualmente el auto judicial.

De su relación con los miembros del grupo yihadista «unido al análisis de la actividad telefónica y posicionamientos en las fechas de mayor interés para la investigación, se determina que podría haber colaborado con los miembros de la célula investigada, facilitando las tareas logísticas para que la célula consiguiera alcanzar sus objetivos», señala el magistrado Andreu.

El juez reconoce que estos hechos no han sido «refutados por el investigado, que se ha acogido a su derecho a no declarar», si bien existen indicios suficientes para llevarle a prisión por su supuesta colaboración con la célula, ya desarticulada tras los atentados.

Según las investigaciones de la Guardia Civil, el arrestado también mantenía una estrecha relación con Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll (Girona) y dinamizador de la célula yihadista que también murió en la explosión de Alcanar, aunque el juez no le cita en su auto.

El negocio de productos tradicionales musulmanes que la familia de Said posee en Vinaròs fue la tapadera, supuestamente, empleada por la célula yihadista para que la Guardia Civil no detectara la compra de materiales para fabricar explosivos. Los investigadores comprobaron que Said solía desplazarse a un matadero de Ulldecona, localidad situada apenas a unos kilómetros de Alcanar y apenas a media hora de Vinaròs, para comprar en un matadero carne 'halal' (de corderos sacrificados según preceptos musulmanes). Allí fue donde supuestamente lo captó el imán de Ripoll, el presunto líder de los atentados, para trasladar el peróxido de hidrógeno entre Castellón y Tarragona.

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra registraron el viernes durante más de ocho horas la vivienda en la que el joven marroquí fue apresado de madrugada. Los agentes realizaron una minuciosa inspección en la furgoneta blanca aparcada al lado de su vivienda. Este vehículo fue utilizado, supuestamente, para transportar los 340 litros de peróxido de hidrógeno, el material líquido que la célula terrorista utilizó para fabricar el explosivo.

Un pequeño trozo de albarán quemado y localizado entre las ruinas del chalé de Alcanar, con la referencia del supermercado de Vinaròs en el que trabajaba Said, propiedad de su tío, fue la pista que los Mossos d'Esquadra siguieron para iniciar la investigación que posibilitó la identificación y detención del presunto colaborador de los autores de los atentados de Cataluña.