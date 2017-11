«Vuelvo a ser yo y mi hija se merece mi alegría» Julieta, apoyada en la pared de un mercado. / i. marsilla Julieta P. 38 años. Argentina afincada en ValenciaLa víctima dejó su trabajo en Madrid por amor a un hombre al que acabó denunciando después de aguantar dos años de «anulación y miedo» VALENCIA. Sábado, 25 noviembre 2017, 00:20

Como casi todos los principios, lo de Julieta y su expareja parecía idílico. A la argentina de 38 años le fascinó «prácticamente todo» lo que le mostró ese valenciano «protector y halagador» por el que dejó atrás un empleo estable. Y así fue como se marchó a vivir con él a Valencia con su hija de 15 años, fruto de un matrimonio anterior.

Antes de conocerle, Julieta trabajaba como dependienta en Madrid. Al principio se vino sola desde Sudamérica y luego se trajó al verdadero gran amor de su vida: una adolescente de 15 años por la que sigue luchando contra viento y marea. Su principal motivación.

«Él me mostró su parte protectora. Seductor, poder económico, seductor, atento a los detalles...», recuerda. En cierto modo, reconoce Julieta, caló en su elección los consejos que su madre le dio de niña sobre cómo debía ser un buen hombre. Y aquel parecía reunirlo todo.

Hasta que cambió o reveló lo que estaba oculto. No fue de la noche a la mañana, pero sí de manera ininterrumpida. «Un día la comida acabó en el suelo porque decía que no estaba bien», recuerda. Llegaron «constantes imposiciones y reproches hasta que acabé convencida de que todo lo hacía mal». Y control. «No quería que tuviéramos dos líneas de teléfono, sólo una. Al final terminé anulada y me daba miedo todo por si se enfadaba».

El punto final llegó el día en que «me arrancó la tele del dormitorio, no me dejó usar el teléfono para pedir ayuda y acabó zarandeándome». Ese enfrentamiento terminó en denuncia y «se le impuso una orden de alejamiento de 300 metros».

Hoy Julieta vive en una casa de acogida para víctimas y está ya reconstruyendo su vida. Estudia cocina, valenciano, inglés, gestión de residuos... «Vuelvo a ser yo y mi hija se merece mi alegría. Me dice que soy fuerte, que valoremos lo que tenemos. Cuando encuentre un trabajo todo será perfecto otra vez».