Las viviendas turísticas podrán alquilarse si tienen permiso de los ayuntamientos La Ley de Turismo incluye la enmienda pedida por el Consistorio, endurece los requisitos y fija multas de hasta 600.000 euros a las plataformas E. RODRÍGUEZ/P. MORENO Miércoles, 9 mayo 2018, 00:24

valencia. Los Ayuntamientos decidirán las viviendas turísticas que puedan ofrecerse en alquiler y descartar las que no cumplan con los requisitos establecidos en sus planeamientos urbanísticos. Así será al incluir la Ley de Turismo una enmienda pactada ayer entre los grupos parlamentarios de Compromís, PSPV y Podemos.

La decisión se tomó en la comisión de Industria, donde se trataron las 245 enmiendas presentadas a la citada ley, que ha concitado un gran interés por las anunciadas restricciones a los apartamentos turísticos y otro tipo de regulación. En el primer apartado se encontraban dos enmiendas presentadas por Compromís y el PSPV, que dio pie a una transacional donde se añadirá en el texto que «en el caso de las viviendas de uso turístico se deberá disponer del documento acreditativo de la compatibilidad urbanística de la administración local competente».

Esto deja en la práctica en manos de los Ayuntamientos decidir qué pisos turísticos autorizarán, lo que ha sido rechazado de plano por las asociaciones de empresas y propietarios del sector. Las principales han anunciado incluso la presentación de recursos judiciales cuando esto se lleve a la práctica.

El diputado socialista Vicente Arques indicó que las soluciones serán distintas dependiendo de cada municipio. «No será igual en lugares de costa que en algunos barrios de Valencia», consideró, para insistir en que la nueva ley es «oportuna, necesaria e innovadora».

La portavoz del gobierno municipal de Valencia, la socialista Sandra Gómez, consideró que la aplicación del Plan General a los apartamentos actuales dejaría al menos al 70% fuera de los requisitos. Asociaciones como Apartval y Avaec van más allá en sus pronósticos y aseguran que dejará al sector en Valencia prácticamente desmantelado, por lo que rechazan la aplicación de la nueva prerrogativa. Según la normativa del cap i casal, las viviendas de uso turístico sólo pueden estar situadas debajo de los pisos de vecinos, mientras que Gómez las equiparó hace unos días a un hotel.

En la enmienda citada también se incluye la definición completa de vivienda de uso turístico. Arques comentó que la importancia del permiso de los Ayuntamientos reside en que «si no cumplen con la compatibilidad no podrán estar en el registro de la Generalitat y esa será una condición para poder publicitarse en las plataformas. No hacerlo supondrá una multa de hasta 600.000 euros para estas empresas». El diputado socialista recordó que ya se han producido dos sentencias favorables a la Generalitat.

Otro de los requisitos es que la calificación de vivienda turística pasará a tenerla cualquier piso que se alquiler más de 45 días al año, en lugar de los 60 días previstos. No obstante, esto se dejará para introducirlo en el reglamento y no fue tratado ayer en la comisión, donde Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra, a la espera de lo que suceda en el pleno donde se debata. De momento se han aprobado 44 enmiendas de aproximación.