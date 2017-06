El PP, «vigilante» para evitar un modelo único Martes, 13 junio 2017, 00:29

La portavoz popular en Les Corts, Beatriz Gascó, agradeció ayer la invitación a participar en el proceso pero anunció que estarán «muy vigilantes» ante cuestiones como el respeto a la libertad de elección, la legalidad y la pluralidad, «porque no podemos trabajar en una ley que imponga un modelo único». Desde Escuelas Católicas señalaron que quizá no es el mejor momento al no existir un marco estatal claro, aunque confiaron en que la Comunitat sea «pionera» en alcanzar consensos que sirvan en clave nacional. Feceval también agradeció que se hable de participación y de consensos aunque alertó de que la existencia de una excesiva regulación «dificulta la autonomía de los centros».