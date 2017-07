Vicent Marzà pide al Ministerio un acceso diferenciado para los interinos y las nuevas plazas «Esto no puede ser una lucha entre los que están fuera y los que están dentro», ha asegurado EUROPA PRESS Valencia Sábado, 22 julio 2017, 13:42

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha asegurado que desde su departamento se ha pedido al Ministerio que realice un cambio en la normativa de función pública que haga posible un acceso diferenciado que permita estabilizar a los interinos y, al mismo tiempo, la integración de personal nuevo para que las oposiciones docentes no sean "una lucha". "Esto no puede ser una lucha entre los que están fuera y los que están dentro, hay espacio para todos".

Así lo ha aseverado, en una entrevista concedida a Europa Press, el titular de Educación del Gobierno autonómico. Este mismo viernes, la Conselleria anunciaba que propondrá a la Comisión Técnica de Seguimiento de Oferta Pública la convocatoria de 13.000 plazas de libre acceso a los cuerpos docentes hasta 2021.

De esta manera se ofertarán 3.000 plazas para Infantil y Primaria en el 2018 y 5.000 plazas para Secundaria y otros cuerpos docentes para 2019.En el 2020 habrá oposiciones para 2.500 plazas de libre acceso de Secundaria y otros cuerpos docentes, y en el 2021 habrá 2.500 plazas más para Infantil y Primaria, respectivamente, según el calendario dado a conocer.

Preguntado por la situación del profesorado interino, el conseller ha remarcado que uno de sus objetivos es "estabilizar las plantillas". "Estamos al lado de los interinos y de los que aún no han accedido al sistema y nuestra apuesta es clara: convocar un mayor número de plazas en oposiciones para que la gente de fuera pueda entrar en el sistema y la estabilización de los interinos", ha señalado.

Sería "posible y bueno para todos"

Y ha apostillado: "Los necesitamos a todos y hemos pedido al Ministerio un acceso diferenciado, que se funcionaricen los interinos y que se convoquen plazas nuevas, algo que sería posible y bueno para todos, ya que no competirían".

Marzà ha agregado que, mientras no llegan esos cambios que ha de hacer el Gobierno central, la Generalitat "debe dar más estabilidad con los instrumentos que tiene", es decir, "convocando el máximo número de plazas de oposiciones y con iniciativas como la adjudicación a los interinos de forma voluntaria de plazas por dos años".

Finalmente, el conseller ha insistido: "Nosotros no podemos convocar oposiciones de forma diferenciada si el Ministerio no hace ese cambio. Esto no puede ser una lucha entre los están fuera y los que están dentro; hay espacio para todos y si el Estado quiere apostar por una estabilización de las plantillas lo puede hacer".