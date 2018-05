Vecinos de Dénia piden que el claustro de San Antonio se traslade al centro de la ciudad El claustro de la iglesia de San Antonio, construido en el primer tercio del siglo XVII. / LP La propuesta presenta dos obstáculos, ya que la construcción del siglo XVII es de la Iglesia y el solar al que exigen que se lleve pertenece al Estado R. GONZÁLEZ DÉNIA. Domingo, 6 mayo 2018, 00:12

El claustro del convento de San Antonio de Padua en Dénia, construido en el siglo XVII permanece oculto a la vista tras los muros de la parroquia. Se puede contemplar su belleza cuando los niños acuden a catequesis o solicitándolo al cura. Pero con el paso del tiempo esta construcción renacentista va perdiendo su esplendor y pocos son los que se percatan de ello. Ante esta situación y el temor de que algún día la joya acabe desmoronándose algunos vecinos proponen que se traslade a otro lugar, al solar del antiguo ambulatorio en la calle Marqués de Campo, para un mayor aprovechamiento del elemento arquitectónico.

Se trata de una construcción rectangular de dos plantas, descubierta y con grandes arcos de medio punto. Lo que los vecinos plantean es llevarla hasta un nuevo enclave más céntrico. La intención es que se coloque en un lugar, en plena arteria principal, que ahora está vació. Además desean que se habilite una especie de jardín y que en la parte central vaya el claustro. Así, entienden, podría ser admirado por más gente y se convertiría en un atractivo.

La propuesta, sin embargo, presenta varios escollos. El Ayuntamiento de Dénia no podría afrontar el proyecto porque ni la estructura ni el emplazamiento son de su propiedad. El primero está en manos de la Iglesia. El segundo pertenecía al Estado y el consistorio lleva tiempo detrás de ese solar sin éxito.

Sin poder de decisión

De momento, la petición vecinal no ha llegado al arzobispado, por lo que todavía no se ha pronunciado sobre esta posibilidad. Tampoco el ayuntamiento tiene constancia aún de la sugerencia planteada por algunos vecinos, según el concejal de Cultura, Rafa Carrió. No obstante, el edil destaca que ninguno de los elementos en juego es propiedad municipal y no tiene poder de decisión.

Conocedores de estos impedimentos, los vecinos que solicitan el cambio consideran que quizá la Generalitat podría implicarse por sus competencias en patrimonio y cultura.

En la conselleria de Cultura aseguran desconocer esta inquietud vecinal. Lo que sí aclaran es que en abril técnicos de la dirección general inspeccionaron los conventos de San Antonio y las Angustias, en Dénia, y del de Jesús Pobre. Esta actuación responde a la petición de la corporación municipal para evaluar el valor patrimonial de los edificios tras solicitar, el pasado año, que estos tres conjuntos monumentales fueran declarados Bien de Interés Cultural.

El Convento de San Antonio de Padua se fundó a finales del siglo XVI, aunque el claustro se construyó más tarde, en el XVII. De él destaca la sillería tallada en piedra arenisca. Tras la destrucción durante la Guerra Civil, del convento sólo queda una parte del claustro, la que rodeaba el patio interior. Ahora son los niños los que aprovechan para jugar entre sus arcadas cuando van a catequesis. Ya en el año 2002 se presentó al ayuntamiento un proyecto para acristalar y proteger el claustro, pero no fue aprobado por el consistorio.