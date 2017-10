«Valoran que se sienten acompañados y queridos» Lucía Payá, embajadora de la ONG en Valencia, destaca que los jóvenes «se enriquecen de la experiencia» D. GUINDO VALENCIA. Viernes, 20 octubre 2017, 00:51

En Valencia, la cabeza visible de la iniciativa será Lucía Payá, de 20 años de edad y estudiante de Derecho y Políticas en la Universitat de València, embajadora de la ONG en la capital y seleccionada por la organización para liderar el programa en el cap i casal. Lucía se muestra muy ilusionada por traer el programa a Valencia y, de esta forma, «poder acercar la sabiduría de nuestros mayores a los más jóvenes para así formarlos en valores».

Esta voluntaria destaca que los mayores valoran en gran medida la iniciativa, ya que «se sienten acompañados, queridos y conocen a gente joven», mientras que los participantes lo que más valoran es el enriquecimiento que obtienen gracias a la experiencia de los abuelos.

La joven recuerda también su entrada en la ONG. «Siempre me ha encantado el voluntariado y los mayores, y conocí Adopta un Abuelo al leer la noticia en un periódico. Les busqué y contacté con ellos, pero no se habían implantado todavía en Valencia, así que opté a ser embajadora y me eligieron». «Ahora actúo como intermediaria entre la ONG, los voluntarios y las residencias», resume.

En base a sus tareas de entrevistas a los interesados, Lucía apunta que, en su mayor parte, son estudiantes universitarios de carreras como Derecho, Enfermería y Psicología, entre otras. «Buscamos que sean responsables y que se comprometan con el programa, que sean abiertos y agradables», añade la embajadora en Valencia.