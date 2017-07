Valencianos tras sus raíces

¿Quién soy? ¿De donde vengo? Preguntas aferradas en la esencia misma de todo ser humano mueven las demandas de paternidad. Los recientes casos del supuesto hijo valenciano de Julio Iglesias o la mujer que dice ser hija de Dalí son sólo el lado ‘rosa’ de una realidad que, en la Comunitat Valenciana, tiene cifras claras. A lo largo del año pasado, el Instituto de Medicina Legal (IML) realizó 82 pruebas de ADN relacionada con estos procesos judiciales, según fuentes de la Conselleria de Justicia. Y en la inmensa mayoría de los casos, un 92%, el parentesco quedó confirmado. Es decir, los indicios presentados por quienes reclamaban la relación iban muy bien encaminados.

El derecho a conocer a nuestros padres biológicos está recogido en el artículo 39 de la Constitución. «La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que proceda». Aquello de volar de flor en flor y despreocuparse de la nueva vida resultante es claramente ilegal.

Sin embargo, quienes se han embarcado en la lucha por su verdadero apellido, se han encontrado con «multitud de obstáculos y trabas», como resume el abogado Enrique Vila, conocido por su lucha judicial junto a los llamados ‘niños robados’. «El padre huidizo suele bombardear las pruebas, alega que en el momento de la gestación estaba en otro lugar, se queja porque la prueba del ADN atenta contra su intimidad u honor y hasta se han dado caso de testigos pagados para favorecer su versión o alteración de pruebas». A la desesperada, con tal de no admitir las vivas consecuencias de relaciones pasadas. Según Justicia, «una táctica para zafarse de paternidades sobrevenidas es no acudir a hacerse las pruebas» de ADN «por eso los procesos se eternizan». Estas son las voces de valencianos que buscan o han buscado a sus padres biológicos.

«Sé que llevo sangre March pero no pude demostrarlo»

Una carta. Una confesión escrita de su padre adoptivo hallada años después de su fallecimiento lanzó a la valenciana Ana Gallart a los tribunales en busca de respuestas sobre su padre. Fue hace ya cuatro años, con una demanda de paternidad dirigida hacia el empresario y banquero Juan March Ordinas, impulsor de una de las mayores fortunas de España. Las indagaciones previas de Gallart le revelaron secretos. Su madre biológica, Rosa, vivió entre 1914 y 1980 y trabajó como cocinera en la mansión de los March en Mallorca. Según sus averiguaciones, meses antes de su nacimiento vivieron en la casa el famoso potentado y su hijo Juan.

Un juzgado de Madrid admitió la demanda y apreció indicios como para exhumar los restos del magnate balear.

Pero la prueba de ADN fue negativa. «Si no fue él probablemente mi padre fue uno de sus hijos, pues mi madre trabajó en esa época allí y hay testimonios que apuntan a una relación. Sé que llevo sangre March pero no puedo demostrarlo».

Para eso debería iniciar una nueva demanda de paternidad. Pero Gallart ha optado por cerrar el libro de su búsqueda. «Ya no estoy para más guerras. Me gasté más de 20.000 euros con todo el proceso y topé con una familia muy poderosa. Ahora tengo ya 70 años y una vida hecha. Soy feliz al lado de mi marido», revela. «Mi madre desde el cielo sabrá bien quién es mi padre. Yo lo intenté saber y no pude», admite resignada.

«Cuando vi a mi padre me sentí como ante un espejo»

«Mi madre tiene cuatro hijos con honra y la tuya, cuatro con deshonra». Los comentarios y rumores de una niña del pueblo aún resuenan en la cabeza de Natividad Herrero, inmersa en una demanda de paternidad para demostrar que es hija de un médico ya jubilado de Camp de Morvedre.

Según la mujer, una empleada de limpieza de 49 años madre de ocho hijos, fue su primo quien le reveló el secreto de sus orígenes cuando era una joven de 19. «Por favor, no le hagas daño», le insistió su madre ya fallecida cuando supo que su hija conocía la verdad. «Y una vez con el nombre, tiré de las páginas amarillas hasta saber donde pasaba consulta y reunirme con él», recuerda. «¿Usted se acuerda de Paquita que trabajó en su consulta?», le dijo. No hicieron falta más palabras. «Cuando lo vi no tenía duda alguna. Me sentí como en un espejo y él me los confesó todo, hasta me enseñó la cama donde fui concebida». Esa supuesta relación fue a finales de 1966.

«Después me presentó a sus hijos legítimos, mis hermanastros. Al principio hubo una relación cordial, pero luego las cosas se complicaron y la relación se perdió», recuerda la saguntina. Hasta el año pasado, cuando supo que el hombre estaba enfermo y fue a visitarlo al hospital. «Me pidió perdón por todo, echó la culpa a la sociedad, a la tensión familiar...». En ese momento afloraron tensiones con los otros hijos del supuesto padre, hasta el punto de tener que intervenir la Policía Nacional para calmar los ánimos.

El último paso de la mujer fue la demanda de paternidad que presentó en primavera de este año en un juzgado de Sagunto. «Ahora está pendiente la prueba de ADN y, a principios del año que viene, será el juicio», explica la demandante. Esta es su reflexión: «La herencia me importa un pimiento. Lo que pretendo es hacer justicia a mi madre. Quiero ser quien realmente soy, no quien no soy. Algo así te empuja a buscar, a desear que se sepa la verdad y que se admita. Hay que vivirlo para entenderlo».

«La justicia me ha fallado en la búsqueda de mi origen»

