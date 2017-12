Los valencianos elevan su gasto en lotería de Navidad y juegan 73 euros por cabeza Colas de clientes a última hora de la mañana de ayer en Lotería Bello, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. / Jesús signes La Comunitat es la cuarta región de España en consignación al confiar 360 millones a la suerte, por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía J. A. MARRAHÍ VALENCIA. Viernes, 22 diciembre 2017, 02:45

«Si toca, sacó tres licencias de taxis para familiares, me compro un piso y dejo el alquiler. Estoy sin empleo, pero este año me he gastado 300 euros en 15 décimos. Quién sabe... Si falla el trabajo, igual viene la fortuna». De sueños como el de la ecuatoriana Inés Suárez se componen las grandes cifras que rodean al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, en el que los valencianos hemos elevado el gasto respecto al año pasado.

Cada residente en la Comunitat gastará este año una media de 72,63 euros, aproximadamente dos más que el año pasado, según los datos de consignación por habitante que ayer manejaba Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Corresponde a las estimaciones de venta a la hora de enviar los boletos a las administraciones y el dato definitivo se hará público a primera hora de hoy.

A nivel nacional, y en gasto medio por persona, son los castellanoleoneses los que más se rascan el bolsillo. Cada uno se deja casi cien euros. Les siguen los asturianos, con casi 94 euros, los riojanos (93), los aragoneses (91), los madrileños (78), los cántabros (78), los vascos (76), y, en séptimo lugar, los valencianos. Por contra, los más ahorradores o desconfiados ante el azar del 22 de diciembre son los residentes en Melilla (12 euros), Baleares (34) o Canarias (43).

Si lo analizamos por territorio, son las administraciones de Madrid las que más dinero han ingresado por la venta de décimos. Nada menos que 517 millones de euros consignados. Le sigue Cataluña, donde se han vendido boletos por valor de 441 millones. La Comunitat es cuarta después de Andalucía. En la compra de lotería de Navidad nos hemos dejado, en suma, unos 360 millones de euros, 11 más que el año pasado y también por encima de los 353 que se consignaron en 2005.

El Gordo en la región

Aquello de que «nunca toca» es, definitivamente, falso. Sólo en la Comunitat Valenciana el Gordo se ha dejado ver en 34 ocasiones, la última en 2014. En la provincia de Valencia el premio por excelencia ha llegado 20 veces, 14 en Alicante y 3 en Castellón. Pero son Madrid y Barcelona los territorios más agraciados por los bombos: 78 y 47 gordos, respectivamente. Y ahí va una curiosidad: Tarragona, Ávila y Zamora son las únicas provincias de España que aún aguardan a ser acariciadas por el premio rey.

El sorteo repartirá hoy 2.380 millones de euros en premio, 70 más que el año pasado. Los agraciados con el Gordo recibirán 400.000 euros por décimo. Es decir, por cada euro jugado, los acertantes del primer premio recibirán 20.000 euros.

Pero, ojo. Debemos descontar el considerable 'pellizco' de Hacienda. En 2013 el Gobierno fijó un gravamen del 20% para premios de más de 2.500 euros. Y así, el Gordo se queda más flaco. Y de esos 400.000 euros de un hipotético boleto agraciado acabaríamos ingresando 320.000. Los otros 79.500, para las arcas públicas.

Ayer, entre las colas, se cocían sueños y esperanzas. Como el de Carmen, una valenciana cuya madre dependiente ingresó en el hospital el pasado día 13. «El 13 murió también mi hermano y a esta terminación confío la suerte. Vivimos al límite, con 300 euros de la pensión de mi madre. Si nos toca, tenga por seguro que es para pagar deudas».