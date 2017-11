Fernando García-Sala, un valenciano referente de la pediatría española Fernando García-Sala, presidente de la Sociedad Española de Pediatría. / damián torres Preside la sociedad de atención extrahospitalaria | El médico reclama más especialistas para afrontar la saturación de los centros y reivindica la atención de pacientes de hasta 18 años LAURA GARCÉS Jueves, 2 noviembre 2017, 01:30

El especialista valenciano Fernando García-Sala es el nuevo presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap). Resultó elegido con un amplio apoyo de los socios de la entidad, el 90,9%, tras formar parte de la directiva como vocal de una sociedad que representa tanto a la asistencia pediátrica pública en Primaria como la privada.

Emprende una nueva etapa en su dilatada carrera, estrena un periodo para el que ya ha trazado las líneas del camino que quiere recorrer representando a sus compañeros de profesión. En conversación con LAS PROVINCIAS revisa la pediatría y adelanta que para el viaje que ahora emprende ya se ha marcado retos: la edad pediátrica hasta los 18 años, más pediatras para evitar la saturación de centros de salud y a la vez ayudar a que las Urgencias hospitalarias, «públicas y privadas», no se vean desbordadas. También trabajarán por conseguir más formación para el pediatra extrahospitalario que «no tiene ayuda de la Administración para la puesta al día», así como por el diálogo con las aseguradoras.

La primera «reivindicación» es que la edad pediátrica «llegue a los 18 años». Y la razón reside en que los pacientes de 14 a 18 años forman un grupo de población al que «llamamos tierra de nadie; a los médicos de familia les gusta que los lleven los pediatras y nosotros querríamos que fuera misión del pediatra».

«Tenemos un déficit de especialistas importante que hay que solucionar con más pediatras»

También les preocupa la formación de los MIR. Son partidarios de que pasaran más tiempo «en los centros de salud, aunque al pediatra le gusta más el trabajo en el hospital porque allí no está tan solo» y, además, porque se da la circunstancia de que en Primaria «muchas veces estamos sobresaturados y esa es una reivindicación: está mal distribuido el trabajo, con cupos de pacientes que a veces superan los 1.200».

García-Sala considera que esa realidad, que se da en España y en la Comunitat «se tendría que solucionar con más pediatras. Tenemos un déficit de especialistas importante, ya que por vía MIR no han aumentado las plazas y, además, muchos se van fuera de España porque están más reconocidos y ganan más dinero». Añade que son muchos los centros de salud donde no hay especialista en el tratamiento de los niños, además de que en ocasiones las sustituciones no son posibles.

Otros asuntos sobre los que fija la mirada le llevan a recordar que en la medicina pública los sindicatos defienden a los profesionales, pero en el ámbito de la medicina privada la Sepeap se plantea en las relaciones con las aseguradoras «impulsar el diálogo con las compañías en el ámbito nacional para intentar equipararnos a otros países de la UE y que se reconozca la labor del pediatra extrahospitalario, que está muy desamparado por parte de la Administración, parece que la medicina privada no exista, cuando casi un 30% de los niños son vistos por pediatras privados». García-Sala acaba de llegar a la presidencia para ya está trabajando, con gran ilusión, por conseguir mejoras para la profesión.