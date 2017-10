Valencia recuerda a Mandela Saleh durante su intervención ayer en Valencia. / lp La archivera de la Fundación del expresidente sudafricano destaca que entre 1990 y 1994 se destruyeron grandes cantidades de documentosRazia Saleh ve «inacabable» el trabajo de memoria del 'apartheid' EFE Viernes, 27 octubre 2017, 00:54

valencia. La archivera responsable de la Fundación Nelson Mandela, Razia Saleh, dijo ayer que el trabajo de memoria del régimen del «apartheid» es «continuo» y no cree «que termine nunca», pues hay todavía «muchas violaciones de derechos humanos cometidas durante este período que siguen sin resolverse».

Tras más de veinte años del inicio de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, Saleh ha señalado en Valencia que desde la Fundación tienen constancia de «agresores no procesados» y de «al menos 71 personas asesinadas en prisión, o muchas más desaparecidas en la lucha militar».

La archivera ha hecho estas declaraciones en la conferencia inaugural de la octavas Jornadas de la Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians (AVV), que ha impartido bajo el título «Archives, archiving and the marginalised: A reflection of SouthAfrica».

La responsable recalcó en su parlamento, con respecto al régimen del «apartheid», que aunque de manera rutinaria el gobierno eliminaba archivos sobre ciertos procesos, fue durante el período de abolición del estado policial militarizado (entre 1990 y 1994) cuando se destruyeron grandes cantidades de documentos públicos que lo testimoniaban.