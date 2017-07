Vacaciones bajo mínimos

Más esperas y sin exámenes de conducir

La huelga de examinadores de tráfico ha terminado por colapsar las pruebas previstas para este mes de julio. De hecho, hasta mediados de septiembre los aspirantes no podrán obtener el permiso de conducir, puesto que ya no quedan fechas libres para realizar las pruebas. A ello se suman las vacaciones del personal de las oficinas de tráfico en las que se atiende al público (para realizar cambios de documentación o renovaciones, por ejemplo), por lo que las esperas para realizar estos trámites se incrementan. Especialmente delicada es la situación de la oficina de Alzira, que está totalmente saturada, según indicaron fuentes del sindicato CSI-F. Desde la formación sindical reclaman a la Dirección General de Tráfico que, por un lado, incremente las plantillas de examinadores, ya de por sí mermadas y, por otro, sustituya a los profesionales de las oficinas de atención durante su periodo vacacional para no perjudicar a los usuarios.